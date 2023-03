﻿Transporter rast in Kühlungsborn in Familie: „Wir dachten erst, das sei eine Übung“

Nach dem schweren Unfall am Freitagmorgen in Kühlungsborn fragen sich Passanten, warum der Fahrer eines Transporters sein Auto auf den Gehweg steuerte. Es erfasste dort eine Familie mit zwei Kindern und krachte in ein Hotel. Fünf Menschen wurden verletzt. In dem Eis-Café, zu dem das Fahrzeug gehört, geht der Betrieb dagegen weiter.

