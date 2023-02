﻿Ukrainekrieg: Doberaner Bürgermeister fordert Bundesregierung zu Friedensverhandlungen auf

Sorten, Preise und Co. Sorten, Preise und Co.

Coco Eisbar in Bad Doberan ist jetzt Mietzes Eishof: Was Naschkatzen hier erwartet

Jan Mietzelfeld macht aus der Coco Milcheisbar in Bad Doberan nun Mietzes Eishof. Der hat auch im Winter geöffnet und bietet alles, was das Herz der Naschkatzen am Doberaner Markt begehrt. Was das Eis besonders macht, was es kosten soll und welche Änderungen dem Laden noch bevorstehen.