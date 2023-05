﻿Veranstaltungen zu Pfingsten in Kühlungsborn, Rerik und rund um Bad Doberan

Polizeimeldung – Zeugen gesucht

Einbruch in Tankstelle in Warnemünde: Sind die Täter in einem Maserati geflohen?

Bei einem Einbruch Dienstagnacht in eine Tankstelle in Warnemünde haben die Täter offenbar eine größere Menge Bargeld erbeutet. Ein Tresor aus dem Raub wurde am Mittwochvormittag auf einem Acker in Testorf-Steinfort (Nordwestmecklenburg) entdeckt. In diesem Zusammenhang fahndet die Polizei unter anderem nach einem auffälligen Maserati Levante.