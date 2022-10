﻿Recherche in Kühlungsborn: Rövershäger Schüler geben Buch über Villa Baltic heraus

Kühlungsborn. Sie stöberten in Archiven, besichtigten die Villa und führten viele Gespräche: Zwölf Schüler der Europaschule in Rövershagen recherchierten umfangreich über die ehemalige jüdische und unter Denkmalschutz stehende Villa Hausmann, heute Villa Baltic. Daraus entstand das Buch „Villa Hausmann“ in einer Auflage von 100 Stück. In der Heimatstube im Haus Rolle präsentierten vier der Jugendlichen, die in der Arbeitsgemeinschaft Kriegsgräberfürsorge aktiv sind, jetzt das Buch.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Schüler aus Rövershagen über die Geschichte der Villa Baltic

Mit ruhiger Stimme lasen sie im Wechsel aus dem 108 Seiten starken Werk über Judenverfolgung, und dass es einmal stolz hieß: „Arendsee sei jetzt judenfrei“. Es ist eine Epoche, die noch nicht einmal ihre Eltern kennenlernten. Auch ihre Großeltern waren allerhöchstens noch Kinder in der NS-Zeit. Mit dem Satz „Sich aktiv gegen das Vergessen einzusetzen, ist gelebte Geschichte“ endete die Lesung.

Die Villa Baltic in Kühlungsborn. Über ihre wechselhafte Geschichte schrieben Schüler ein Buch. © Quelle: Anja Levien

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Werk auf Öko-Papier mit Dokumenten und Fotografien zeigt die wechselhafte Geschichte des Hauses. Des Weiteren entstand ein Podcast unter gleichem Namen mit O-Tönen von Zeitzeugen in Zusammenarbeit mit dem NDR. „Ich war erstaunt, wie viele Zeitepochen das Haus mitmachte“, sagte Franz Spaans. „Was alles dahintersteckt, machte mich wissbegierig“, so der 14-Jährige. Die Schüler zeigten sich begeistert, dass, obwohl das Haus auch innen sehr zerstört wurde, es dennoch alte Bausubstanz besitzt.

Hören und lesen: Podcast und Buch auf der Homepage der Schule

„Die Villa ist Kulturgut“, fasste Ida Willert zusammen. „Es war übermächtig, dort drin zu stehen“, sagte die Zwölfjährige. „Einfach atemberaubend“, so Franz Spaans. „Wie in unserer Schule gibt es doch sonst keine AG mit Lehrern, die uns das so gut vermitteln“, sagte Tina Buttig. „Wir haben außerordentlich viel Glück, Geschichte so erleben zu dürfen“, so Ida Willert.

Jetzt können sie selbst Geschichte weitergeben

Die Zeitzeugengespräche waren für die Jugendlichen immer ein Höhepunkt. „Wir können nun auch die Geschichte an die nachfolgende Generation weitertragen“, meinte die 16-jährige Paula Hörnig.

Das Buch sei äußerst interessant, wert es weiterzugeben, weil über die geschichtsträchtige Villa dort so umfangreich recherchiert wurde, lobte der Bürgervorsteher aus Kühlungsborn, Uwe Ziesig. Als Kühlungsborner und wegen der Nähe zur Geschichte in der eigenen Familie, liegt ihm besonders viel an diesem Gebäude, das er erhalten möchte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

MVs Sozialministerin Drese lobte Detektivarbeit

„Was diese AG mit Recherche auf die Beine stellte, war schon eine akribische Detektivgeschichte“, betonte Sozialministerin Stefanie Drese. „Und die Idee von euch, eine Straße, einen Platz oder einen Park nach den jüdischen Erbauern Hausmann zu benennen, finde ich wirklich gut“, denn dies schlugen die Schüler während der Lesung vor.

„Das Geld war sinnvoll angelegt“, betonte Anja Kerl, Zweite Vorsitzende des Landrates. Sie ist als Mitglied im Begleitausschuss „Demokratie leben“ auch Unterstützerin des Projektes und sucht nun nach Möglichkeiten, Neuauflagen des Buches zu finanzieren, denn die erste Auflage ist bereits vergriffen.

Lesen Sie auch

Zwei Projektleiter begleiten das Thema, das Fortführung findet. Eine davon ist Petra Klawitter. Die Idee, sich mit der Geschichte der Villa Hausmann zu befassen, kam im Sommer 2021. Da waren die Jugendlichen während ihres Workcamps auf dem Alten Friedhof in Kühlungsborn aktiv.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Neben den Pflegearbeiten der Kriegsgräberanlagen erfuhren sie mehr über die Geschichte des Ortes, so auch über die Villa Hausmann, die verfällt. Ihre Geschichte reicht über fünf Zeitzäsuren.

Jüdisches Ehepaar ließ Villa in Kühlungsborn bauen

In der Kaiserzeit ließ das jüdische Ehepaar Hausmann von 1910 bis 1912 ihre Villa errichten. In der Weimarer Republik ging das Gebäude als Erbe Anfang der 1930er Jahre an die „Hochschule für die Wissenschaft des Judentums“.

Von links: Paula Hörnig, Ida Willert, Projektleiterin Petra Klawitter, Tina Buttig und Franz Spaans aus der Europaschule Rövershagen, AG Kriegsgräber, stellten ihr Buch "Villa Hausmann" in der Kühlungsborner Heimatstube vor. © Quelle: Sabine Hügelland

Mit der NS-Diktatur erfolgte 1935 die Schließung der Villa, die ab Juli 1938 in den Besitz der „Joseph-Goebbels-Stiftung für Bühnenschaffende“ floss. Die Nazis ließen 1938 die Grabpyramide von Wilhelm und Margarete Hausmann entfernen.

In der DDR wurde aus der Villa ein FDGB-Erholungsheim. Mit dem vereinigten Deutschland begann der Lehrstand sowie der stetige Verfall der Villa, weil es bis 2019 kein tragbares Konzept zur Rettung gab.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Brüder Aschenbeck erwarben die Villa 2019

2019 kauften die Brüder Jan und Berend Aschenbeck aus Oldenburg die Villa. Sie entwickelten zusammen mit der Stadtvertretung ein Konzept für eine tragfähige Nutzung.

„Wir hatten sehr viele Unterstützer, für die wir dankbar sind. Auch der Heimatverein ließ uns in sein Archiv schauen“, sagte Petra Klawitter. Als Nächstes soll es eine Wanderausstellung geben. „Die Ausstellung kann ja auch in der Heimatstube Station machen“, so die Vorsitzende des Kühlungsborner Heimatvereins Marita Karl.