﻿Vollsperrung der B 105 in Bad Doberan frühestens im März

Die B 105 in Bad Doberan wird in diesem Jahr saniert. Dafür ist eine Vollsperrung notwendig. Bis zum Sommer soll die Trasse in vier Bauabschnitten erneuert werden.

Die B105 in Bad Doberan war im November 2022 zwischen den Straßen Am Wallbach und Parkentiner Weg voll gesperrt.

Bad Doberan. Die B 105 in Bad Doberan wird in diesem Jahr voll gesperrt. Die Straße wird in mehreren Bauabschnitten saniert. Die Trasse zwischen Parkentiner Weg bis Am Wallbach war im November 2022 saniert worden. Wie Michael Friedrich, Sprecher des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr, mitteilt, werden die Baumaßnahmen für die restlichen Kilometer frühestens im März wieder aufgenommen.

Dann würden auch die Mischwerke wieder arbeiten, die sich derzeit in der Winterpause befinden. Grund: Bei Bodenfrost, niedrigen Temperaturen und Niederschlag sei die Produktion aufwendig und es würden in der Regel auch keine Straßen asphaltiert. Das Ende der Winterpause sei kein festes Datum, sondern werde von den Mischwerken verkündet. Dies geschehe meist im Verlauf des März.

Diese Abschnitte der B 105 sollen saniert werden © Quelle: Arno Zill

Die restlichen vier Bauabschnitte zwischen Stülower Weg bis Kreuzung B 105/Parkentin sollen bis zum Sommer saniert sein. Insgesamt wird auf 4,5 Kilometern eine neue Asphaltdecke aufgebracht. Die vorhandene Fahrbahn hat das Ende ihrer Nutzungsdauer erreicht und muss daher ersetzt werden. Bauabschnitte und Termine gibt das Straßenbauamt bekannt, sofern diese feststehen.