31. Hafffesttage in Rerik

Hafffesttage in Rerik: Das ist los beim ältesten Volksfest in MV

Es sind die 31. Hafffestage mit Feuerwerk, Rockmusik, Rummel und großem Shantychortreffen, die am Freitag, 12. Juli, beginnen. Was sonst noch in Rerik los ist und welche Bands auftreten.