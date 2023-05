﻿VW Käfertreffen 2023 an der Ostsee: Wo die Oldtimer wann zu sehen sind

Bad Doberan. Herbert Preuß ist großer Käfer-Fan – und das seit Jahrzehnten. Der Bad Doberaner liebt seinen VW Käfer 1600i in klassikgrün metallic, fährt fast täglich damit. Seine luftgekühlte Leidenschaft kann er bald mit vielen weiteren Käferfreunden teilen. Ende Mai nämlich treffen sich Käfer-Liebhaber aus ganz Europa an der Ostsee.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ausgangspunkt für das Club-Treffen ist Wittenbeck. Von dort aus wollen sie an drei Tagen Touren nach Kühlungsborn, Bad Doberan, Warnemünde und Graal-Müritz machen.

Käfer aus Mexiko Im Volkswagenwerk in Puebla in Mexiko wird der Käfer ab 1967 gebaut. Ab 1970 wird dort neben den Export-Modellen auch der sogenannte Mexiko-Käfer ausschließlich für den Binnenmarkt gefertigt, in dem ein 1,6-Liter-Boxer mit 46 PS zum Einsatz kommt. Er wird hunderttausendfach als Taxi eingesetzt, meist mit ausgebautem Beifahrersitz für bequemeren Zustieg. Im Innenraum halten die Sitze und Bedienungselemente aus dem Golf Einzug. Private Unternehmen importieren den Mexiko-Käfer aber auch nach Deutschland. Als am 30. Juli 2003 in Puebla der letzte Käfer vom Band läuft, geht mit insgesamt 21 529 464 Fahrzeugen eine Ära zu Ende.

Herbert Preuß selbst ist Baujahr 1948, sein Käfer Baujahr 1997 – der gehört damit zur jüngsten und letzten Käfer-Generation, der „Última Edición“, die von 1996 bis 2003 im mexikanischen Puebla gebaut wurde. „Schon meine Eltern hatten in den 1970er Jahren einen Käfer“, berichtet Herbert Preuß. So sei seine Liebe zu dem gerade mal etwas über vier Meter langen Auto entstanden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Preuß, ehemaliger Maschinenbautechniker, hatte sich das Projekt Käfer für seinen Ruhestand vorgenommen. Bevor sein 1600i so aussah wie heute, musste einige Zeit vergehen. „Ich habe ihn damals komplett auseinandergenommen. Ich habe fast vier Jahre daran gearbeitet, 5250 Arbeitsstunden reingesteckt“, sagt der Bad Doberaner.

VW Käfer – Hingucker und Sympathieträger

Gelohnt hat es sich. Der grüne Käfer ist ein Hingucker. Als Herbert und Marianne Preuß ihr Gefährt vor dem Doberaner Münster parken, zieht der fast mehr Aufmerksamkeit auf sich als die Mauern des Münsters selbst. VW Käfer sind immer noch Sympathieträger. Das weiß auch Familie Preuß. „Die Leute stehen am Straßenrand und winken. Sie freuen sich einfach, wenn ein Käfer vorbeifährt“, sagt Marianne Preuß.

Das ist es wohl, was bei vielen die Liebe zu den Käfern ausmacht. Sie waren – und sind – eben nicht nur Fahrzeuge, mit denen ihre Besitzer von A nach B kommen. Wer Käfer fährt, wird von Fremden auf der Straße freundlich gegrüßt. Wer Käfer fährt, entscheidet sich für ein Auto, das mit um die 50 PS unterwegs ist. Dafür aber mit umso mehr Fahrspaß.

Das Archivbild zeigt Ferdinand Porsche, den Konstrukteur des erfolgreichen VW Käfer, 1939 auf einer Versuchsfahrt in den österreichischen Bergen. Mit dem Volkswagen verhalf er seiner Kleinwagenidee zum Durchbruch. Nach dem Zweiten Weltkrieg entwicklelte sich das Auto mit seinen zahlreichen Modellen zum Exportschlager und Symbol des deutschen Wirtschaftswunders. © Quelle: Volkswagen Werksfoto/dpa

Wer Käfer fährt, fährt dennoch ein Auto für jedermann. Das Design des eher kleinen Mittelklassewagens hat sich zudem seit seiner Markteinführung 1938 kaum verändert. Entwickelt wurde der Käfer von Ferdinand Porsche.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bis zu 45 Käfer sind Ende Mai an der Ostsee unterwegs

Walter Köhler ist Präsident des VW Käfer-Club Última Edición e.V. Mit den Mitgliedern des Clubs, zu denen auch Herbert Preuß zählt, bereist er jedes Jahr einen anderen Teil Deutschlands. Im vergangenen Jahr waren die Käfer-Freunde in Dresden. Dieses Jahr geht es an die Ostsee. Der Club hat seinen Sitz in Mönchengladbach.

Herbert Preuß und seine Frau Marianne aus Bad Doberan stehen mit ihrem VW Käfer open air 1600i vor dem Doberaner Münster. Das Sondermodell verfügt über ein Faltdach. © Quelle: Ove Arscholl

„Viele Clubmitglieder kommen aus den alten Bundesländern. Wir waren schon im Süden, in den Alpen, an der Nordsee, der westlichen Ostsee – nun ist die östliche Ostsee dran. Wir wollen die Gegend besser kennenlernen“, berichtet Köhler.

Damit nichts schief geht, hat Walter Köhler vorher alles ausgekundschaftet. „Die Strecken sind so geplant, dass zum Beispiel keiner zwischendurch tanken muss.“ 40 bis 45 Käfer werden dann vom 24. bis 29. Mai in der Region unterwegs sein. Dabei wird übrigens nicht viel dem Zufall überlassen. „Jeder Käfer bekommt eine Nummer. In dieser Reihenfolge fahren wir und danach stellen wir uns auch an den Plätzen in den jeweiligen Orten auf“, erklärt Köhler.

VW Käfer dürfen bis zur Graal-Müritzer Seebrücke vorfahren

Zu sehen sind die Käfer unter anderem am Freitag, 26. Mai. Dann machen sie sich von Wittenbeck aus auf den Weg nach Bad Doberan. Dort wird die Käfer-Flotte vor der Klosterruine parken – mit Gelegenheit für Fotos, Bewunderung und Technikschnack. Danach geht es weiter nach Heiligendamm.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Am Nachmittag gibt es außerdem in Kühlungsborn eine tolle Gelegenheit, die Käfer-Schar zu sehen. Dort stellen sie sich am Bootshafen auf. Für beide Standorte in Doberan und Kühlungsborn gab es eine Sondergenehmigung.

Lesen Sie auch

Am Samstag, 27. Mai, geht es bis nach Warnemünde und Hohe Düne. Dort könnten die Clubmitglieder gegen 10 Uhr auf der Fähre für ein kleines Schauspiel sorgen, denn alle sollen mit. Da auf der Fähre aber nur begrenzt Platz ist, wird es wohl eine Weile dauern, bis alle in Hohe Düne angelandet sind. Erstes Tagesziel soll dann gegen 10.45 Uhr Graal-Müritz sein. Dort dürfen sie – ebenfalls mit Sondergenehmigung – sogar bis zur Seebrücke vorfahren und sich dort aufstellen, bevor es weiter nach Wustrow geht.

Käfertreffen in Klockenhagen, Warnemünde und Markgrafenheide

Weil es dort, wie in den anderen Ostseebädern, schon zu Pfingsten knapp mit Parkplätzen wird, hat der Club eine Alternative gefunden und darf die Käfer zur Mittagszeit auf dem Hof von Landwirt Frank Hartmann abstellen. Auf dem Rückweg macht der Konvoi gegen 15.45 Uhr Halt am Freilichtmuseum Klockenhagen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Am Sonntag geht es für die Käfer nach Warnemünde. Dort werden sie gegen 9 Uhr am Parkplatz auf der Mittelmole erwartet. Später geht es wieder mit der Fähre nach Hohe Düne. Ziel diesmal: Markgrafenheide, etwa gegen 15 Uhr.