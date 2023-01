Wärmeinseln im Landkreis Rostock: Welche Turnhallen für den Notfall geöffnet werden

Güstrow. Bei einem Ausfall des Stromnetzes oder der Wärmeversorgung für längere Zeit haben Städte und Gemeinden im Landkreis Rostock jetzt Orte als Leuchttürme und Wärmeinseln bestimmt, die Bürgern als Anlaufpunkt dienen. 222 sind es bisher im Landkreis Rostock, davon 69 Orte, die als Wärmeinsel – beheizte Aufenthaltstorte – und Leuchttürme, also Notrufzentralen, genutzt werden können. 81 sind nur als Leuchttürme ausgewiesen, 72 nur als Wärmeinseln.

Unterstützung des Katastrophenschutzes

Wie Landkreis-Sprecherin Juliane Hinz mitteilt, hält der Landkreis Rostock analog zur Einschätzung der Bundesnetzagentur das Eintreten einer Energiemangellage in diesem Winter für unwahrscheinlich, aber nicht ausgeschlossen. „Die geplanten Wärmeinseln unterstützen den allgemeinen Katastrophenschutz sowie die kommunale Daseinsvorsorge auch für die kommenden Jahre, in denen zum Beispiel ein außergewöhnlicher Wintereinbruch oder ein Blackout infolge eines Sturms nicht auszuschließen ist. Natürlich arbeiten wir gemeinsam dafür, dass ein solcher Fall niemals eintritt. Aber haben ist besser als brauchen“, betont Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Christian Pegel.

Eine komplette Übersicht über Wärmeinseln und Leuchttürme im Land findet sich im Internet auf der Homepage des Landesamtes für zentrale Aufgaben und Technik der Polizei, Brand- und Katastrophenschutz MV unter www.brand-kats-mv.de/Waermeinseln.

In Kühlungsborn befinden sich die Wärmeinseln am Schulweg 1 und Schulzentrum. In Bad Doberan in der Verbindungsstraße 14, in Kröpelin am Hof 10, An den Teichen 13a und An der Sieme 7. In Neubukow Am Brink 1, Buchardsstraße 3 und Panzower Weg 38. In Sanitz John-Brinkmannstraße 16a und 16c. In Graal-Müritz Ostseering 26 und Rostocker Straße 3. In Rerik Dünenstraße 4a. In Gelbensande Heindering 28. In Bastorf Hohen Niendorfer Weg 1d und Zum Eichsoll 2. In Reddelich an der B105 28a. Im Ostseebad Nienhagen Kliffstraße 5. In Rethwisch an der Doberaner Straße 1a. In Wittenbeck Kühlungsborner Straße 6a, für die Gemeinde Am Salzhaff in Rakow Dorfstraße 19, in der Gemeinde Biendorf unter anderem in Körchow Kirchweg 2. In Schwaan John-Brinckman-Straße 15 und Dörpstraat 23c, in der Gemeinde Elmenhorst/Lichtenhagen in der Gewerbeallee 45 und Dorfstraße 40. In Tessin an der Sülzer Straße 3a. In der Gemeinde Satow an der Parkentiner Straße 2, Bützower Straße 23 und am Eickboom 2 und in der Gemeinde Carinerland in Alt Karin Kastanienallee 7.