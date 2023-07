﻿Wärmeplan: So will Kühlungsborn künftig klimaneutral heizen

Kühlungsborn. Kühlungsborn will klimaneutral werden – zumindest, was die Wärmeversorgung angeht. „Wir müssen etwas tun“, sagt Bürgermeister Rüdiger Kozian. „Ein Weiter-so geht nicht.“ Deshalb will das Ostseebad nun einen Wärmeplan erstellen lassen.

Damit ist Kühlungsborn Vorreiter. „Wir bräuchten das eigentlich nicht, weil wir unter 10 000 Einwohner sind“, sagt der Bürgermeister. Im Ostseebad leben nur knapp 9000 Menschen. Pläne des Bundesbauministeriums sehen vor, dass Städte mit mehr als 100 000 Einwohnern bis Mitte 2026 Wärmepläne vorlegen müssen, Kommunen mit mindestens 10 000 Einwohnern haben bis Mitte 2028 Zeit. In kleineren Städten und Gemeinden kann die Landesregierung darauf verzichten, dies zu fordern.

Stadt verspricht sich höhere Planungssicherheit für Bürger

Allerdings, so der Bürgermeister, sei so die Planungssicherheit für die Bürger besser. Sie hätten auch besseren Zugang zu Fördermitteln. Hinzu kommt: Erst wenn die Wärmeplanungen der Kommunen vorliegen und auch klar ist, wo künftig Fernwärme genutzt werden kann, sollen Eigentümer verpflichtet werden, mit mindestens 65 Prozent erneuerbaren Energien zu heizen, wenn ihre alte Heizung kaputtgeht.

„Aber wir machen das natürlich auch für uns.“ Um den kostengünstigsten und nachhaltigsten Weg erarbeiten zu lassen, hat die Stadt professionelle Hilfe geholt. Ein spezialisiertes Unternehmen erstellt derzeit ein Konzept. Unterstützung bekommt es von den Stadtwerken Rostock. Das Unternehmen betreibt bereits vier Wärmenetze in Kühlungsborn, teilt Sprecher Alexander Christen mit.

Das größte in Kühlungsborn West wird von einem Blockheizkraftwerk versorgt, das mit Biomethan betrieben wird. Die übrigen, zum Beispiel in der Rudolf-Breitscheid-Straße und im Onkel-Bräsig-Weg, laufen mit Erdgas. „Um diese Netze zukünftig auf erneuerbare Energien umzustellen, werden wir einen Transformationsplan entwickeln. Weil die Stadtverwaltung einen kommunalen Wärmeplan erstellen will, stehen wir bereits in engem Austausch.“

Kosten und Nachhaltigkeit sind wichtig

Zunächst werde der Status quo erfasst und untersucht, wie viel Wärme aktuell verbraucht wird. Alle Technologien würden angeschaut. Dazu gehörten auch die Anlagen, die Wärme für den Winter einspeichern. In Machbarkeitsstudien würden anschließend verschiedene Möglichkeiten der klimaneutralen Wärmeversorgung analysiert.

„Im Ergebnis steht dann fest, für welches Gebiet welche Technologie am besten geeignet ist“, sagt Alexander Christen. „Das muss man sachlich betrachten – auch unter dem Kostenaspekt“, sagt der Bürgermeister.

Rostock hat bereits einen Wärmeplan

Die Rostocker Bürgerschaft hat bereits im letzten Sommer einen Wärmeplan beschlossen. Zwei Jahre lang arbeiteten Experten daran. Demnach sollte die Wärme in Rostock bis zum Jahr 2035 klimaneutral erzeugt werden, ohne Ressourcen extern einzukaufen. Bis dahin will die Hansestadt es schaffen, komplett auf fossile Brennstoffe zu verzichten – zumindest beim Heizen.

Ein Mann nimmt Einstellungen an einem Heizungsthermostat vor: Die Stadt Kühlungsborn will künftig beim Heizen klimaneutral werden. © Quelle: Martin Börner

Die vorhandene Gasversorgung soll parallel mit dem Ausbau des Fernwärmenetzes schrittweise ersetzt werden. Das braucht allerdings seine Zeit: Eine vollständige klimaneutrale Wärmeversorgung der Gesamtstadt ist vor diesem Hintergrund voraussichtlich erst nach dem Jahr 2045 realisierbar, heißt es im Wärmeplan. Analysiert wurden Grosswärmepumpen, Grosswärmespeicher, Geothermie, Solarthermie, Abwärme und Biomasse. Dafür müssten gegebenenfalls Flächen in der Stadtplanung berücksichtigt werden. Auch die energetische Gebäudesanierung ist ein Aspekt des Wärmeplans der Hansestadt.

Viele Städte in MV nutzen schon ökologische Quellen

Im Nordosten nutzen nach Angaben des Städte- und Gemeindetags bereits viele Städte und Gemeinden ökologische Quellen zur Wärmegewinnung. Dazu gehörten etwa Erdwärme für die städtische Fern- oder Biogas für die dörfliche Nahwärmeversorgung. Wichtigste Energieträger seien aber nach wie vor Gas, Heizöl und Kohle.

OZ