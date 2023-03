﻿Wander-Event an der Ostsee: Zu Fuß von Kühlungsborn nach Warnemünde und andersherum

Die Wanderbewegung „Dein Ostseeweg“ startet am 1. April mit dem nächsten Event. Dabei soll es vor allem gemütlich, mit viel Zeit und vielleicht auch einem Sektchen am Wegesrand zugehen. Die nächsten Wanderungen sind auch schon geplant.

Am „Jack-Wolfskin-Ostseeweg“ sollen am 1. April 250 Wanderer teilnehmen. Die Startpunkte sind in Warnemünde und Kühlungsborn.

Kühlungsborn/Warnemünde. Wandern, aber mit Zeit und viel Spaß – so in etwa könnte man die Wanderungen beschreiben, die Torsten Dunkelmann und Karsten Jurk mit ihrer Firma „Dein Ostseeweg“ organisieren. In den vergangenen Jahren haben sie sich bereits einen Namen gemacht – und eine ziemlich große Fangemeinde erarbeitet und erwandert.

Die härteste organisierte Wanderung war wohl jene von der Zugspitze bis nach Kühlungsborn im letzten August. Am 1. April wird es hingegen etwas gemütlicher: Für diesen Tag nämlich hat das Unternehmerduo eine Wanderung von 25 Kilometern zwischen Kühlungsborn und Warnemünde geplant.

250 Menschen haben sich bereits angemeldet und Karten für die Veranstaltung in der Natur ergattert. Mehr sollen es auch nicht sein. Der Witz an dieser Wanderung: Eine Gruppe wandert in Kühlungsborn los, die andere in Warnemünde. In der Mitte soll es ein großes Hallo geben, bevor alle ihren Weg fortsetzen. Start- und Ankunftspunkt ist in beiden Ostseebädern jeweils der Jack-Wolfskin-Store. Daher auch der Titel der Tour: „Jack-Wolfskin-Ostseeweg“. In Börgerende soll es bei hoffentlich trockenem Wetter Verpflegung vor dem Restaurant „Waterkant Kitchen“ geben.

Wanderung über plattes Land und mit viel Zeit

Torsten Dunkelmann erklärt: „Das wird eine tolle Wanderung. Die führt zwar über plattes Land, aber der Ausblick und die Umgebung am Ostseeküstenweg sind herrlich.“ Die Teilnehmer seien ganz gemischt, Alt und Jung wandern nebeneinander. „Es sind aber mehr Frauen als Männer dabei“, sagt Dunkelmann. Woran das liegt? „Wir machen bei dieser Wanderung keinen Druck. Jeder wird bei uns im Ziel gefeiert – vom ersten bis zum letzten Platz“, lautet seine Erklärung. Die Damen – und die Herren auch – dürfen während der Wanderung schnattern, ein Sektchen trinken. Auf die Stoppuhr soll niemand schauen. „Der Spaß steht bei uns im Vordergrund“, so Dunkelmann.

So sah der Zieleinlauf eines Ostseeweges im vergangenen Jahr auf der Insel Usedom aus. © Quelle: Dietmar Pühler

Er selbst habe das Wandern 2016 für sich entdeckt, komme eigentlich vom Laufen. Aber es gemütlicher angehen zu lassen, hat eben auch seinen Reiz. Dass entlang der Wanderwege an der Ostsee keine Berge und nur sehr wenige Erhöhungen zu erklimmen sind, soll übrigens nicht stören. Berge brauche man nicht, um eine tolle Wandertour zu genießen. „Ich bin so fasziniert von der Gegend, einige Ecken kannte ich gar nicht. Man kann auch als Einheimischer noch tolle Regionen entdecken“, findet Dunkelmann. Damit meine er zum Beispiel die Kühlung, die Gegend um Bastorf und die vielen Dörfer im Hinterland.

„Ich bin so fasziniert von der Gegend, einige Ecken kannte ich gar nicht. Man kann auch als Einheimischer noch tolle Regionen entdecken.“ Torsten Dunkelmann, Organisator des Ostseeweges © Quelle: privat

Region am besten zu Fuß entdecken

Diese Orte zu entdecken, das gelinge aus der Sicht von Torsten Dunkelmann am besten zu Fuß – und mit etwas Zeit. „Ich finde es außerdem toll, mit diesem Angebot eine so breite Masse bewegen zu können. Es geht auch ums Loslassen.“ Das Unternehmen betreibt er mit Karsten Jurk ganz unter dem Motto: „Beweg dein Leben“.

Wer auf eigene Faust loswandern möchte, für den hat der Wanderprofi auch ein paar Tipps für die Region. „Ich mag die Kühlung, den Hütter Wohld bei Parkentin, die Ostsee bei Nienhagen, den Gespensterwald. Wenn man diese Orte zur blauen Stunde – also ganz früh am Morgen oder vor Sonnenuntergang – besucht, machen sie einen besonders schönen Eindruck.“

Nächste Touren sind bereits geplant

Die Wanderung am 1. April ist bereits ausverkauft. Die nächste 25-Kilometer-Tour findet aber schon am 24. Juni statt. Der „Seaborn-Ostseeweg“ startet wieder in Kühlungsborn. Und weil es ein Rundweg ist, endet er diesmal auch dort.

Für Wanderer, denen 25 Kilometer nicht genug sind, haben Dunkelmann und Jurk noch eine ganz andere Wanderung in petto. Im September sollen auf der Insel Rügen nicht weniger als 100 Kilometer erwandert werden. „Dafür haben die Teilnehmer 24 Stunden Zeit. Die Ersten werden aber wahrscheinlich schon nach knapp 16 Stunden im Ziel sein“, sagt Dunkelmann.

Die Wanderungen zwischen Kühlungsborn und Warnemünde jedenfalls sollen gemütlicher werden. Auf die Uhr wird da nicht so genau geschaut.