Nachdem die Coco Eismilchbar am Marktkarree in Bad Doberan zu Mietzes Eishof wurde, fehlte eine Filiale in der Münsterstadt. Jetzt gibt es Pläne für ein neues Café mit selbstgemachten Eis in bester Lage. Außerdem hat Unternehmer Michael Kirchhoff das Geschäft in Börgerende renoviert und für 150 000 Euro umgestaltet hat. Was die Kunden an beiden Standorten erwartet.