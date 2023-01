Wie Menschen im Landkreis Rostock ihren Tannenbaum loswerden

Güstrow. Wer seinen Tannenbaum mit der Müllabfuhr entsorgen möchte, muss ihn zum Teil zeitnah abschmücken. Im Landkreis Rostock können die ausgedienten Bäume am Abfuhrtag der Bioabfalltonne neben diese gestellt werden. In einigen Orten ist das bereits am 2. Januar der Fall. Wenn nicht anders möglich, könne der Baum aber auch bei der Entleerung der Restabfalltonne mit abgeholt werden. Darüber informiert der Eigenbetrieb Abfallwirtschaft im Landkreis Rostock.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Abfuhrtermine für 2023 sind auf der Internetseite des Eigenbetriebs www.abfall-lro.de einsehbar. So wird beispielsweise in Bad Doberan die Biotonne am 2. Januar geleert, wenn eine Leerung alle 14 Tage erfolgt. In Kühlungsborn ist dieses am 11. Januar der Fall.

Große Bäume seien mittig zu zersägen, damit sie besser in das Sammelfahrzeug passten. Wichtig sei auch, dass die Bäume so abgestellt werden, dass sie die Verkehrssicherheit nicht gefährden, also weder die Straße noch den Gehweg blockieren.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Weihnachtsbaum auf Wertstoffhof entsorgen

Auf den zehn Wertstoffhöfen im Landkreis Rostock können die abgeschmückten Weihnachtsbäume jederzeit als Strauchschnitt gegen Gebühr entsorgt werden. Diese haben von Dienstag bis Freitag von 12 bis 18 Uhr, in Bad Doberan, Eikboomstraße 7, und Güstrow, Industriegelände 5, von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Am Sonnabend wird von 9 bis 15 Wertstoff entgegengenommen.

In Neubukow befindet sich der Wertstoffhof an der Straße Hühnerhorn 2, die Adresse in Schwaan lautet Gewerbegbiet Ost 7, in Pastow Wendenstraße 5, in Laage Bahnhofstraße 35, in Gnoien Gewerbestraße 14, in Rühn Hof Rühn 20A, in Teterow Pampower Weg 1c und in Krakow am See Mühlenberg 8.

Als dritte Option der Entsorgung kann der Weihnachtsbaum als Sperrmüll zur Abholung angemeldet werden. Der Abfall wird dann innerhalb von vier Wochen kostenfrei abgeholt.