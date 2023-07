Zappanale 32 in Bad Doberan gestartet: Diese Bands sind dabei

Bad Doberan. Eintritt frei: Mit der Warm-Up-Party öffneten sich am Donnerstag die Pforten zum Zappanale-Gelände auf der Galopprennbahn in Bad Doberan. Zum ersten Mal wurde die Warm-Up-Party auf dem Festivalgelände ausgetragen und nicht wie sonst in der Innenstadt von Bad Doberan.

Dabei war unter anderem die Paul Green Rock Academy, die vorwiegend Songs von den Rolling Stones spielten, später stand die US-Band The Furious Bongos mit einem Zappa-Programm auf der Bühne.

Das (dann kostenpflichtige) Festival läuft seit Freitag, unter anderem waren an diesem Tag die Bands Gong (Großbritannien) und Kuhn Fu dabei. Der Sonnabend wird unter anderem mit der Billy Cobham Band (USA) und Orange Claw Hammer (Großbritannien) über die Bühne gehen, Headliner ist samstags die Paul Green Rock Academy mit Ex-Yes-Sänger Jon Anderson. Am Sonntag wird das Zappanale-Programm fortgesetzt, dabei sind Bands wie The Furiosus Bongos (USA) und Banned from Utopia (USA). Am Sonntagabend endet die Zappanale.

Die Zappanale wird seit 1990 in Bad Doberan zu Ehren des Rockmusikers Frank Zappa (1940-1993) angehalten. In diesem Jahr ist es die 32. Festival-Veranstaltung.

