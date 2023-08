„Das ist gefährlicher Dreck“: Wie das Ostseebad Nienhagen gegen Zigarettenreste am Strand vorgeht

Nienhagen. Es ist eigentlich die pure Strandidylle: Kinder spielen im Sand, buddeln, bauen kleine Burgen. Doch immer wieder finden sie dabei Zigarettenstummel. „Das ist gefährlicher Dreck“, sagt die junge Mutter Dr. Angela Hartnagel mit Blick auf die Kippenreste, die auch im Ostseebad Nienhagen im Sand liegen. „Das ist einfach eklig und ich muss sehr aufpassen, dass mein Kind keine dieser Stummel beim Spielen im Sand anfasst“, so die HNO-Ärztin aus Baden Württemberg.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Urlauberin befürwortet deshalb ein neues Angebot, dass die Gemeinde Nienhagen nun den Rauchern macht. „Weil das mit den Kippen am Strand leider zugenommen hat, bieten wir jetzt kostenfreie Strandaschenbecher an“, sagt Marita Bartsch, die Vorsitzende des örtlichen Fremdenverkehrsvereins Ostseebad Nienhagen.

Selbstbedienungsboxen stehen an zwei Strandaufgängen

Die Ascher können jederzeit aus Selbstbedienungsbehältern entnommen werden, die sich an zwei Orten befinden – an der Haupttreppe des Nienhäger Strandes sowie am behindertengerechten Strandaufgang. „Ich befürworte diese Aktion und hoffe, dass die Strandaschenbecher auch genutzt werden“, so Dr. Angela Hartnagel. Lob gibt es auch von Raucher Peter Termin aus Berlin: „Ich finde das hervorragend und werde mir gern so einen Ascher nehmen. Jetzt, wo ich weiß, dass es sie gibt.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zwei dieser Spender stehen im Ostseebad Nienhagen an exponierten Stellen am Strand. © Quelle: Sabine Hügelland

Die Verantwortlichen hoffen, dass sich der Wunsch erfüllt, der auf den Spendern gedruckt steht: „Für einen sauberen Strand im Ostseebad Nienhagen“. Marita Bartsch plant aber noch an ein weiteres Schild, das genauer darauf hinweist, dass sich in dem blauen Kasten kleine Aschenbecher verbergen – damit die Raucher schneller fündig werden.

Ansonsten sei das Selbstbedienungssystem schon eine tolle Idee, sagt Urlauber Jens Garhut aus dem Erzgebirge. „Wir waren schon einmal in Nienhagen und als unsere Kurkarten kontrolliert wurden, bot uns der Strandvogt Aschenbecher an. Das fanden wir sehr gut.“ Zwar halten sie immer alles sauber und bringen selbst Behälter mit. „Die Lösung, sich selbst die Aschenbecher nehmen zu können, ist aber praktisch“, ergänzt seine Frau Katrin Garhut.

Brigitte Schütz, Brigitte Lange und Marita Bartsch (v. l.) hatten die Idee für die Strandaschenbecherspender. Die Urlauber Jens und Katrin Garhut aus dem Erzgebirge sind begeistert von der cleveren Lösung. © Quelle: Sabine Hügelland

Dabei ist die Idee nicht neu: Vor mehr als zehn Jahren führte der Fremdenverkehrsverein Nienhagen die ökologischen Strandaschenbecher mit Werbelogo verschiedener Vermieter im Ostseebad ein. Bisher wurden diese aber nur in Hotels, Pensionen und dem Tante-Emma-Laden ausgelegt.

525 Kippenstummel in einem Monat gesammelt

Doch das reicht offenbar nicht aus, haben die Mitglieder des Vereins Natur und Umweltschutz Ostseebad Nienhagen (NUN) festgestellt- „Mit dem Aufbau des Spenders für die Strandaschenbecher hoffen wir, dass damit vor allem auch Tagesgäste und Einheimische angeregt werden, diese zu benutzen“, sagt die Vereinsvorsitzende Brigitte Lange. Der NUN nehme seit 2019 immer am internationalen Küstenputztag teil. Dabei würden Zigarettenkippen gesondert gesammelt. „Im Juli 2022 wurden vom Hauptstrandabgang bis zum FKK-Strand 525 Zigarettenkippen gesammelt und ausgezählt“, nennt Brigitte Lange die erschreckenden Zahlen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dabei sind nicht alle Raucher so rücksichtslos. „Wir haben zum Beispiel immer ein kleines Glas dabei“, sagt Chantalle Schmied aus Sachsen Anhalt. Das neue Angebot der Strandascher findet sie aber auch gut.

Lesen Sie auch

Doch der Weg dahin war länger als gedacht. „Die Grundidee fanden wir gleich gut“, so Nienhagens Bürgermeister Peter Zemelka. Aber zuerst sei überlegt worden, die Selbstbedienungsboxen aus Plexiglas anzufertigen. „Unser Bauhofleiter Birger Mendrina machte dann klar, dass Plexiglas schnell zerstört werden könnte“, sagt Zemelka. Gemeinsam mit dem Inhaber der Schmiede und Schlosserei Seyer in Rethwisch hätte Mendrina dann aber eine Lösung gefunden.

Denn der Schmied hatte bereits Metallbauteile, die dafür genutzt werden konnten. „Das war Glück, so musste nicht viel neu gebaut werden. Wir haben mit einfachen Mitteln eine gute und stabile Lösung gefunden“, berichtet Zemelka. Die Finanzierung übernahm die Gemeinde.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Heiligendamm stellt Angebot ein

Mit dem Kampf gegen die Kippen ist das Ostseebad Nienhagen nicht allein. In Rerik werden ebenfalls Strandascher eingesetzt. „Die Ausgabe erfolgt aber nur bei den Strandkorbvermietern, der Beachbar, Kurverwaltung und Ähnlichem“, so Mathias Druse, Leiter der Kurverwaltung Ostseebad Rerik. In Kühlungsborn wurden die Strandaschenbecher an die Vermieter der Strandkörbe verteilt, damit diese sie weitergeben, teilte der Bauhofmitarbeiter Holger Warnke mit. In Heiligendamm werden keine Strandascher mehr ausgegeben. „Wir hatten mal 1000 davon, haben aber festgestellt, dass die Verschmutzung erfreulicherweise nachgelassen hat“, so Bürgermeister Jochen Arenz.

OZ