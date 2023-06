Baustelle auf der B 105 zwischen Bad Doberan und Rostock: Sperrung endet am Mittwoch

Kostenfrei bis 17:19 Uhr lesen

Warnung vor Horror-Droge

Ecstasy-Pille in MV im Umlauf: Weiteres Mädchen in Lebensgefahr – Land warnt in Elternbriefen

Der Tod einer 13-Jährigen aus Altentreptow erschüttert MV. Am Dienstag wurden weitere Missbrauchs-Fälle der Droge „Blue Punisher“ bekannt. Ein weiteres Mädchen schwebt in Lebensgefahr. Die Pille ist in MV weiter im Umlauf. Was Ministerien und Polizei jetzt vorhaben.