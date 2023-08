﻿Mann (25) verliert bei Ernte-Unfall in Hohen Luckow beide Beine: So geht es dem Opfer

Kultur

Markus Maria Profitlich begeistert Usedomer Publikum mit „Witzen unter der Gürtellinie“

Am Sonntag (20. August) ist Comedian Markus Maria Profitlich in der Blechbüchse in Zinnowitz aufgetreten, am Montag bringt er sein Programm im Chapeau Rouge in Heringsdorf auf die Bühne. Mit Sketchen und Anekdoten, dem „Besten der vergangenen 35 Jahre“ brachte er das Publikum zum Lachen. So geht es weiter mit dem Festspielsommer auf Usedom: