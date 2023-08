Verflüssigungsanlage für Bio-LNG in Güstrow eröffnet: Als Rohstoff dient Hühnerkot

Güstrow. In Güstrow ist die nach Betreiber- und Branchenangaben bundesweit größte Verflüssigungsanlage für Bio-LNG offiziell eröffnet worden. Sie stellt klimaneutralen Kraftstoff als Flüssiggas unter anderem aus Hühnertrockenkot für den Lkw-Verkehr her. „Wir sind mehr als stolz“, sagte Olaf von Lehmden, Vorstandsvorsitzender der Envitec Biogas AG, am Donnerstag.

Anlage kann 9600 Tonnen Bio-LNG pro Jahr produzieren

Nach Firmenangaben kann die Anlage künftig rund 9600 Tonnen Bio-LNG pro Jahr produzieren. Das reiche aus, damit Lkw im Jahr 50 Millionen Kilometer fahren. Als Rohstoff soll auch Mais verwendet werden.

Das Unternehmen hatte den Standort nach eigenen Angaben für mehr als 50 Millionen Euro umgebaut. Zuvor war hier im großen Stil Biogas erzeugt und ins Netz eingespeist worden. Die Neuausrichtung soll zum einen für mehr Nachhaltigkeit sorgen, da nun weniger nachwachsende Rohstoffe und mehr Hühnertrockenkot verwendet werde. Außerdem habe es an Verflüssigungskapazitäten für den Verkehrssektor gefehlt, hieß es von Envitec.

OZ