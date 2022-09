﻿Blitzkritik: So war das Open Air Konzert von LEA in Neubrandenburg

Nach zwei Jahren Corona-Pandemie kann Sängerin LEA am Sonntagabend endlich ihren Tourabschluss auf dem Open Air Konzert in Neubrandenburg geben. Mitten auf dem Marktplatz verzauberte sie 3000 Besucher, darunter viele Kinder, mit ihren Songs.

Neubrandenburg. Eigentlich wollte die Singer-Songwriterin „LEA“ auf der Open Air Bühne in Neubrandenburg schon vor exakt zwei Jahren ihre beliebten Songs performen. Dann kam Corona. Weder am 5. September 2020 noch am Nachholtermin ein Jahr später konnte die erfolgreiche deutsche Künstlerin vor Publikum auftreten. Und so stehen ihre Fans mit ihren zwei Jahre alten Tickets endlich am Sonntagabend vor dem Einlass.

Musik mitten auf dem Markt