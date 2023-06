﻿Brand im Göldenitzer Moor: Wind erschwert Löscharbeiten – Hubschrauber abgezogen

Der Wald- und Moorbrand südlich von Rostock ist auch an Tag fünf nach Ausbruch des Feuers nicht gelöscht. Sorge bereitet den Einsatzkräften im Göldenitzer Moor der auffrischende Wind. Zwei Bundeswehr-Hubschrauber wurden zu einem anderen Brand beordert.

Göldenitz. Seit fünf Tagen brennt es in einem Wald- und Moorgebiet bei Göldenitz (Landkreis Rostock). Die betroffene Fläche ist rund 50 Hektar groß. Der Einsatz von Löschhubschraubern der Bundeswehr am Donnerstag und Freitag war laut Kreisbrandmeister Mayk Tessin sehr erfolgreich: „Die Brandbekämpfung aus der Luft hat richtig was gebracht. Wir konnten den Ring um das Feuer in der Nacht enger ziehen“, erklärt er am Samstag gegenüber der OZ.