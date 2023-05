﻿Brand im Van der Valk Resort in Linstow: Wie Hotelgäste die Evakuierung erlebten

Linstow. Es war das Gesprächsthema am Frühstückstisch: Wegen eines Brandalarms mussten rund 150 Gäste des Van der Valk Resorts Linstow in der Nacht zu Samstag evakuiert werden. Durch das rasche Eingreifen der Feuerwehren aus den umliegenden Gemeinden konnte Schlimmeres verhindert werden, sodass niemand in dem Vier-Sterne-Hotel zu Schaden kam. Aufregend war der Vorfall für die Gäste aber dennoch.

„Natürlich haben wir den Alarm gehört, der war wirklich ziemlich schrill“, sagte Nicole Bahls-Ebeling aus Beidendorf bei Wismar am Samstagvormittag. Sie verbringe gerade das Wochenende mit einer Freundin und deren Enkelin im Resort, so die 33-Jährige. „Dann haben wir erst mal die Türen aufgemacht und im Flur geguckt, was die anderen machen“, sagte die Urlauberin.

Familien warteten vor dem Gebäude und auf dem Parkplatz

Die Frauen seien unsicher gewesen, was zu tun ist. Schließlich hätten sie ihr Zimmer verlassen und wären wie viele andere Gäste nach draußen gegangen. „Es war ziemlich frisch, aber zum Glück nicht so windig. Wir haben uns dann ins Auto gesetzt und gewartet“, so Bahls-Ebeling.

Etwa eine Stunde lang standen laut Angaben der Polizei rund 150 Hotelgäste vor dem Hauptgebäude des Van der Valk Resorts in Linstow. Dieses war vorsorglich evakuiert worden, weil sich der Brand, der den Alarm verursacht hatte, bis zum Eintreffen der Feuerwehr bereits in der Plaza ausgebreitet hatte.

Wegen eines Brandalarms mussten rund 150 Gäste des Van der Valk Resorts Linstow in der Nacht zu Samstag evakuiert werden. © Quelle: Katrin Zimmer

Auslöser des Feuers war nach ersten Erkenntnissen eine defekte Kühltruhe, wie eine Polizeisprecherin am Samstag sagte. Den Angaben zufolge wurden die Snack Bar und ein Bekleidungsgeschäft von den Flammen erfasst, wodurch ein Schaden in Höhe von 150 000 Euro entstand. Personen wurden dabei jedoch nicht verletzt.

Urlauber: Anweisungen seitens des Vier-Sterne-Hotels gab es nicht

Wohlauf war am Morgen nach dem Feueralarm auch eine Urlauberin mit Berliner Kennzeichen, die mit ihren zwei Kindern ein paar Tage im Ressort verbracht hatte und sich nun auf den Heimweg machen wollte. Als gegen Mitternacht der Alarm losging, sei sie mit den beiden sicherheitshalber nach draußen gegangen, weil nicht klar war, ob es sich um eine Übung oder einen Fehlalarm handelte.

Anweisungen seitens des Hotels habe es nicht gegeben, so die junge Mutter. Zusammen mit einigen anderen Gästen habe sie vor dem Hotelgebäude ausgeharrt, bis die Feuerwehr den Brand gelöscht hatte. Polizeiangaben zufolge waren 27 Kameraden der Feuerwehren aus Linstow, Krakow am See und Hohen Wangelin im Einsatz.

„Gegen dreiviertel eins sind wir dann wieder reingegangen“, so die Urlauberin, als die ersten Löschfahrzeuge das Gelände verließen. Offizielle Anweisungen oder eine Entwarnung habe es aber auch dazu nicht gegeben. „Das hätte ich schon erwartet“, sagte die zweifache Mutter. „Man wusste einfach nicht, was los ist.“

In den Ferienhäusern auf dem Resort blieb es ruhig

Das Van der Valk Resort schildert die Vorgänge anders. „Natürlich haben wir die Gäste informiert, dafür gibt es Zeugen“, sagt Managerin Heike Gebauer. Mitarbeiter hätten an Zimmertüren geklopft und evakuiert. Zu Gästen, die das anders wahrgenommen haben, sagt Gebauer: „Es tut uns leid.“

Den Brand habe man zunächst selbst zu löschen versucht, bis die Feuerwehr eintraf. Das Resort sei „gut gebucht“ gewesen. Eigenen Angaben zufolge verfügt das Van der Valk Resort in Linstow über 91 Zimmer im Haupthaus sowie 400 Ferienhäuser und Apartments auf dem weitläufigen Gelände.

In den Ferienhäusern hätten sie so gut wie nichts von Brand und Evakuierung mitbekommen, sagte eine Urlauberfamilie aus Brandenburg, die sich kurz vor der Abreise zum Abschlussfoto vor dem Hotelgebäude mit dem Wappentier, einem Tukan, formierte.

In den Ferienhäusern auf dem weitläufigen Gelände des Resorts hätten sie von dem Brand und der Evakuierung fast nichts mitbekommen, sagte eine Urlauberfamilie aus Brandenburg kurz vor ihrer Abreise. © Quelle: Katrin Zimmer

Ähnliches berichtete eine Mutter, die mit der Familie ebenfalls in einem Ferienhaus übernachtete. Allerdings habe sie einen Hubschrauber gehört, der wohl zum Einsatz hinzugezogen worden war, wie sie vermutete.

Das konnte eine Polizeisprecherin jedoch nicht bestätigen. Demnach sei der Einsatz auf dem Resort an der Autobahn A19 gegen 2.30 Uhr zunächst beendet worden. Der Kriminaldauerdienst setzte seine Ermittlungen am Samstag fort.

