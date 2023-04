﻿Brandermittler: Akku-Ladegerät löste Feuer in Poppendorf aus

Bei einem Feuer in Poppendorf bei Rostock ist am Dienstag ein Schaden von 400 000 Euro entstanden. Nun ist die Brandursache geklärt.

Bei einem Brand in der Einfamilienhaussiedlung Am Fasanenberg ist am 18. April ein finnisches Holzhaus zerstört worden.

Poppendorf. Die Ursache für das Feuer in der Einfamilienhaussiedlung Am Fasanenberg in Poppendorf (Landkreis Rostock) ist geklärt. Der Brandermittler hat die Ruine am 19. April, einen Tag nach dem verheerenden Feuer, untersucht und der Polizeiinspektion Güstrow gemeldet: Auslöser des Brandes war das Ladegerät eines Akkuschraubers, das unter dem Carport an eine Steckdose angeschlossen gewesen ist. Weitere Brandherde konnten ausgeschlossen werden. Demnach werden auch die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft eingestellt, erklärte ein Sprecher der Polizei.

Ehepaar will das Haus wieder aufbauen

Die Höhe des Schadens an dem finnischen Holzhaus, das samt Carport niederbrannte, wurde mit 400 000 Euro angegeben. Das Feuer war am Dienstag, 18. April, in der Mittagszeit unter dem Carport des Einfamilienhauses, das ein Ehepaar bewohnt hat, ausgebrochen. Der Besitzer hat noch versucht zu löschen, das Feuer breitete sich aber zu schnell aus.

Er konnte nur noch zwei Motorräder in Sicherheit bringen. Die Familie ist vorerst in einer Ferienwohnung im Dorf untergekommen. Das Ehepaar will das Haus an Ort und Stelle aber wieder aufbauen.