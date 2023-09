﻿Wahl in Dummerstorf: Fünf Kandidaten wollen Bürgermeister werden

Dummerstorf. Sie haben die Wahl: Am Sonntag, 17. September, können rund 6200 Männer und Frauen aus der Gemeinde Dummerstorf bei Rostock ihren neuen hauptamtlichen Bürgermeister wählen. Fünf Kandidaten haben sich um den Posten in der gut 7500 Einwohner starken Gemeinde südöstlich der Hansestadt beworben, darunter gleich drei Frauen.

Auf dem Wahlzettel stehen nach Angaben der Gemeinde folgende Namen: Andrea Pohnke (Jahrgang 1968), Veranstaltungsfachwirtin aus Schlage; Mandy Borkenhagen-Thiede (Jahrgang 1976), Bankkauffrau aus Göldenitz; Claudia Cummerow (1985), Rechtsfachwirtin aus Kavelstorf; der Dummerstorfer Unternehmer Denis Richter (Jahrgang 1972) und Jürgen Sprank (Jahrgang 1977), Polizeibeamter aus Beselin.

Bereits seit Jahren politisch aktiv ist Polizist Jürgen Sprank. Er wohnt eigenen Angaben zufolge seit 2007 in der Gemeinde, ist seit 2014 ehrenamtlich als Gemeindevertreter tätig und seit 2016 Gemeindevorsteher. „Durch diese Tätigkeit bin ich gut vertraut mit den Themen und Projekten der Gemeinde und den Abläufen in der Verwaltung.“

„Ich möchte die positive Entwicklung der Gemeinde weiter fortsetzen“, schreibt Sprank in seinem Wahlprogramm. Dazu gehören der Neubau der Grundschule, die Sanierung des Sportplatzes in Dummerstorf sowie die Ansiedlung eines Supermarktes und einer Drogerie in Kavelstorf.

Jürgen Sprank ist Gemeindevorsteher von Dummerstorf und möchte nun Bürgermeister werden. Sein Motto: „Gestalten, bewahren, leben“ © Quelle: Jürgen Falkenberg/OZ-Archiv

Bereits Erfahrung in der Verwaltung hat Rechtsfachwirtin Claudia Cummerow. Sie war als Assistentin des bisherigen Amtsinhabers Axel Wiechmann (CDU) tätig und als Gemeindewahlleiterin im Einsatz. Unter dem Motto „Mutig, modern, miteinander“ stehen für sie die Verbesserung der Bedingungen in der Bildung und Betreuung in Krippen und Kindertagesstätten auf der Agenda.

Auch die Entwicklung der Gewerbegebiete, den Ausbau der Infrastruktur sowie die Förderung von Wohnungsbau will sie voranbringen. Außerdem setzt sie sich für den Erhalt der Kleingartenanlagen ein. „Mit meiner gesamten Familie als Rückendeckung und allem Mut, den ich in mir trage, stelle ich mich den Herausforderungen und werde weiterhin alles für die Gemeinde Dummerstorf geben“, so Cummerow.

Bürgermeisterin von Dummerstorf will Claudia Cummerow werden. Ihr Motto: „Mutig, modern, miteinander“. © Quelle: Privat

Verwaltungsfachwirtin Andrea Pohnke möchte das Amt „effizient und bürgernah“ gestalten, wie sie in ihrem Wahlprogramm schreibt. Sie tritt unter dem Motto „Anpacken statt snacken!“ für die Freien Wähler in der Gemeinde Dummerstorf an. Seit 2017 wohnt Pohnke im Ortsteil Schlage und möchte nach eigenen Angaben „nicht nur für Dummerstorf, sondern auch für alle 28 Ortsteile da sein“.

Weitere Themen auf ihrer Agenda sind unter anderem kostenloses Essengeld in Schulen und Kitas, die Schaffung eines Erlebnisparks in Dummerstorf sowie die Ansiedlung eines Ärztehauses. Außerdem will Pohnke die Fahrradwege in der Gemeinde besser ausbauen und kleinere Gewerbebetriebe, wie ein Café, eine Eisdiele und eine Drogerie, ansiedeln.

Neue Bürgermeisterin von Dummerstorf will Andrea Pohnke werden. Ihr Motto: „Anpacken statt schnacken!“ © Quelle: Privat

Die „Vision einer familienfreundlichen Wirtschaftsregion Dummerstorf“ hat Mandy Borkenhagen-Thiede. Die Bankkauffrau aus Göldenitz möchte die Finanzen der Gemeinde umstrukturieren und neue Prioritäten setzen. „Unsere Bürgerinnen und Bürger sollen sich mit ihren Problemen und Anliegen verstanden fühlen, egal ob Spielplatz, Gehwege, Kinderförderung, Parkplatz, Straßenbeleuchtungen, Grünschnitt, Kleingartenanlagen“, schreibt die Bürgermeisterkandidatin in ihrem Wahlprogramm.

Borkenhagen-Thiede will bessere Geh- und Radwege in der Gemeinde bauen, neue Angebote für junge Familien und Senioren schaffen. Einen besonderen Stellenwert habe demnach die Sozialarbeit. Auch der Bau von Sozialwohnungen sowie die Ausrüstung der Feuerwehr stehen auf ihrer Agenda. Mit Förderkonzepten will die Betriebsfachwirtin Handel, Gewerbe und Landwirtschaft stärken.

Neue Bürgermeisterin von Dummerstorf will Mandy Borkenhagen-Thiede werden. Ihr Motto: „Vision einer familienfreundlichen Wirtschaftsregion Dummerstorf“. © Quelle: Privat

Bürgermeisterkandidat Denis Richter will mehr zuhören und mit den Bürgern reden. Ihm sei es wichtig, die Einwohner der Gemeinde mitzunehmen und Vorgänge im Rathaus transparent zu gestalten. Auch sollen die Menschen vor Ort mehr Möglichkeiten zur Mitsprache bekommen. Was ihm vorschwebt, sei beispielsweise ein Wettbewerb zur Umgestaltung der Parks in den Ortsteilen, so der Leiter einer Firma.

Außerdem sollen die Fachkräfte von morgen in der Gemeinde geformt werden. Er wolle sich mit den regionalen Betrieben an einen Tisch setzen und mit den Bürgermeistern der Nachbargemeinden, um zu schauen, was möglich ist, so Richter. Auch müssten Feuerwehr und die Vereine im Ort mehr unterstützt werden.

Für das Amt als Bürgermeister in Dummerstorf kandidiert Denis Richter. © Quelle: Privat

Amtierender Bürgermeister Wiechmann tritt nicht erneut an

Einer von ihnen soll für die kommenden sieben Jahre die Geschicke der Gemeinde führen, zu der 28 Ortsteile gehören. In neun Wahllokalen und zwei Briefwahllokalen können die Dummerstorfer laut Bastian Hohensee, Leiter des Ordnungsamts und erster Stellvertreter des Bürgermeisters, ihre Stimme abgeben. Zehn Prozent der Wahlberechtigten, also etwa 600 Personen, haben laut Hohensee die Unterlagen zur Briefwahl beantragt.

Der bisherige Amtsinhaber Axel Wiechmann (CDU) tritt nach zwei Legislaturperioden auf eigenen Wunsch nicht noch einmal an. Anfang Juli sagte der Dummerstorfer gegenüber der OZ, dass er sich künftig zusammen mit seinem Bruder Ingo im familieneigenen Landwirtschaftsbetrieb Wiechmann in Pankelow engagieren wolle.

OZ