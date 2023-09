Bützow: 300 Personen protestieren bei unangemeldeter Demo auf dem Marktplatz

Bützow. In Bützow (Landkreis Rostock) ist es am Mittwochabend (6. September) zu einer unangemeldeten Versammlung gekommen. Auf dem Markt fanden sich nach Angaben der Polizei rund 300 Menschen ein, um gegen die Einrichtung einer Gemeinschaftsunterkunft für Asylsuchende in der mecklenburgischen Kleinstadt zu protestieren.

Im Vorfeld war durch Flyer zur Teilnahme an der nicht genehmigten Demo aufgerufen worden. Hintergrund: Der Landkreis Rostock plant in Bützow eine Flüchtlingsunterkunft und hat dafür eine Fläche an der Förderschule im Westen der Stadt ins Auge gefasst. Im Haushaltsentwurf des Kreises tauchten für das Jahr 2024 entsprechende 10,2 Millionen Euro auf. Die Pläne überraschten Medienberichten zufolge sogar den parteilosen Bützower Bürgermeister Christian Grüschow. Das Thema steht auch bei der nächsten Stadtvertretersitzung am kommenden Montag (11. September) auf der Tagesordnung.

Bützow: Gegenprotest mit zehn Teilnehmern

Um ca. 18 Uhr stellten die Polizeikräfte am Mittwoch erste Versammlungsteilnehmer im Bereich des Bützower Marktplatzes fest. In unmittelbarer Nähe sei es laut Polizei zudem zu einem Gegenprotest gekommen, an dem sich etwa zehn Personen beteiligten. Gegen 20 Uhr endete die Versammlung. Zu Störungen kam es nach Angaben der Beamten nicht.

Die Polizei hat nun ein Strafverfahren aufgrund des Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz eingeleitet und in diesem Kontext nochmals ausdrücklich darauf hingewiesen, dass derartige Versammlungen anmeldepflichtig sind.

