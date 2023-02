﻿Die fernsten Orte im Landkreis Rostock: So lebt es sich in Hinrichshof, Dahmen-Ausbau und Kämmerich

Rostocks Bedeutung als Regiopole zeigt sich auch daran, dass der umgebende Landkreis nach der Hansestadt benannt ist – obwohl diese gar nicht dazugehört. Die OZ hat sich in den abgelegensten Winkeln des Kreises umgeschaut: Wer lebt dort und welche Beziehung haben die Menschen zur Hansestadt?

Annegret Oswald lebt gerne in Kämmerich, ganz im Osten des Landkreises Rostock.

Rostock. Ein holpriger Feldweg, der auf ein früheres Jagdschloss zuführt und an dem vier weitere Häuser liegen: Das ist der gesamte Ort Hinrichshof. Er liegt am Ende eines Plattenweges, der von Linstow aus ins Nichts führt. „Da hinten im Wald liegt die Landkreisgrenze zur Mecklenburgischen Seenplatte“, zeigt Andreas Lange.

Hinrichshof liegt 70 Kilometer von Rostock entfernt – und dennoch irgendwie immer noch in Rostock: Bis hierher reicht der Landkreis, der den Namen der Hansestadt trägt. Die OZ hat sich in den hintersten Winkeln des Kreises umgeschaut und ist dabei auf spannende Menschen und Geschichten getroffen.

Hinrichshof: Mehr Tiere als Menschen

Andreas Lange ist einer der Bewohner von Hinrichshof, die hier eindeutig in der Minderheit sind: Schon im Haus von Lange wohnen deutlich mehr Tiere als Menschen. Drei Pferde grasen auf der Weide hinter dem Haus, ein Hund und eine Katze toben durchs Wohnzimmer und im Dach haben sich geflügelte Untermieter niedergelassen: „Wir haben hier die wohl größte Fledermauspopulation in Mecklenburg“, so Lange. Vor dem Umbau des früheren Schafstalls zum Wohnhaus wurden 6500 Exemplare von mindestens vier verschiedenen Arten gezählt.

Diesen ehemaligen Schafstall haben die Langes zu ihrem Zuhause umgebaut. © Quelle: Dietmar Lilienthal

Vier Wohnungen haben Lange und seine Frau Andrea in dem ehemaligen Stall eingerichtet. Eine bewohnen sie selbst, eine Langes Mutter, zwei würden sie gerne verkaufen. „Wir wollen unser Paradies teilen“, sagt Andrea Lange.

Urlauber verirren sich in vermeintliches Café

Dabei tun sie das schon manchmal, wenn auch unbeabsichtigt. Immer wieder verirren sich Urlauber nach Hinrichshof und vermuten in Langes idyllischem Zuhause ein Café. „Wir hatten einmal Radfahrer, die sich zu uns setzten und einen Kaffee bestellten“, erzählt Andrea.

Andreas und Andrea Lange mit Hund Emma: „Da hinten im Wald ist die Grenze zum Landkreis Mecklenburgische Seenplatte.“ © Quelle: Dietmar Lilienthal

Sie spielte prompt die Gastgeberin: „Ich fragte, ob sie noch ein Stück frisch gebackenen Kuchen haben wollen und sie nahmen gerne an. Als sie am Ende nach der Rechnung fragten, sagte ich ihnen, dass wir gar kein Café sind und sie auch nichts bezahlen müssen. Da waren sie sehr überrascht.“

Hinrichshofer sind wie eine kleine Familie

Aber eigentlich sind Andrea und Andreas lieber unter sich: „Wir wissen, dass es andere Menschen gibt, aber wir müssen sie nicht um uns haben“, sagt Andrea. Nur die insgesamt fünf Nachbarn sind immer willkommen. „Wir sind wie eine kleine Familie.“ Unter anderem wohnt in Hinrichshof Thomas Zierske, der Sohn des bekannten Schriftstellers Wolfgang Zeiske (1920-1975; „Förster Grünrock erzählt …“).

Aus ihrem Verandafenster hat Andrea Lange einen tollen Blick auf ihre Pferde und auf den Wald, durch den die Landkreisgrenze verläuft. © Quelle: Dietmar Lilienthal

Ab und zu zieht es die Langes allerdings doch in die „Zivilisation“: „Wir fahren drei bis vier Mal im Jahr nach Rostock, etwa zum Shoppen, auf den Weihnachtsmarkt oder zum Spaziergang mit Freunden am Strand von Warnemünde“, sagt Andreas. Er sei schon als Jugendlicher zum Rostock-Fan geworden. Daher ist es für das Ehepaar auch völlig in Ordnung, dass ihr Landkreis den Namen der Hansestadt trägt.

Von Dahmen-Ausbau nach Rostock sind es über 100 Kilometer

Das sieht Olaf Skoerries in Dahmen-Ausbau ganz anders: „Der Begriff ‚Landkreis Rostock‘ war bei der Kreisgebietsreform wohl der dämlichste, den man hätte wählen können. Wir sind hier in der Pampa, was hat das mit Rostock zu tun?“, schimpft der Tierarzt und Landwirt. Mehr als 100 Kilometer sind es bis in die Hansestadt.

Tierarzt Olaf Skoerries in seinem Haus in Dahmen-Ausbau © Quelle: Dietmar Lilienthal

Sein Land reicht über die Landkreisgrenze, die nur wenige Hundert Meter hinter seinem Haus verläuft, bis in die Mecklenburgische Seenplatte hinein. „Wir wollten damals auch beim Kreis Seenplatte bleiben.“ Am liebsten wäre es Skoerries allerdings gewesen, man hätte es bei den alten DDR-Kreisen belassen. „Das ist doch bei den Menschen hier noch in den Köpfen.“

Spitzname Sachsenberg

Der Ortsteil Dahmen-Ausbau umfasst nur wenige Höfe. „1936 siedelten sich hier Landwirte aus Dithmarschen an“, weiß Skoerries. Zu DDR-Zeiten sollte der Ort dann im Zuge der Zentralisierung des ländlichen Raums schon wieder von der Landkarte verschwinden.

Olaf Skoerries fühlt sich so mit der (Mecklenburgischen) Schweiz verbunden, dass er sogar Schweizer Rinder hält: Tux-Zillertaler. © Quelle: Dietmar Lilienthal

Doch es kam anders: Aus dem Süden der DDR kamen junge Leute als „Nordlandfahrer“ nach Mecklenburg, um beim Aufbau der kollektivierten Landwirtschaft zu helfen. Darunter waren auch sächsische Mädchen, die den Einheimischen besonders ins Auge fielen. „Deswegen heißt die Gegend hier bis heute Sachsenberg“, erzählt Skoerries.

Mecklenburgische Schweiz: Keine Berge, aber hügelig

Den Begriff „Berg“ würden manche wohl für übertrieben halten, für Skoerries gehört er aber zur Identität: „Hier in der Mecklenburgischen Schweiz liegen die höchsten Punkte zwar nur bei 70 bis 80 Meter, aber es gibt große Höhenunterschiede. Damit sind wir hügeliger als sonst in der norddeutschen Tiefebene üblich.“

Seine Heimat, in der er zusammen mit seiner Partnerin lebt, nennt Skoerries auch liebevoll „Zentralmassiv“. Und da will er auch bleiben: „Das ist der schönste Fleck der Erde, warum sollte ich hier weg?“

Kämmerich: Ein Dorf im Wandel

Im Vergleich zu Hinrichshof und Dahmen-Ausbau ist Kämmerich schon fast riesig: Der Ort ganz im Osten des Landkreises Rostock hat mehr als 100 Einwohner. Doch vieles, was Kämmerich einmal ausmachte, ist verschwunden, zeigt Annegret Oswald, die sich in der Gemeindevertretung von Altkalen für ihre Heimat engagiert, bei einem Dorfrundgang. „Das hier war früher die Dorfschule, hier war die Dorfschmiede.“

Die Familie Oswald ist so etwas wie das Herz des Dorfes: Ihre Ställe und Scheunen prägen das Ortsbild von Kämmerich. In der Wohnstube des Hauses ist eine lange Tafel, an der man sich trifft. „Ich bin hier geboren, habe meine Kindheit und Jugend hier verbracht“, erzählt Annegret.

In dieser Häuserzeile wohnen mehrere Familienmitglieder von Annegret Oswald. © Quelle: Dietmar Lilienthal

Heute betreibt sie den Hof mit 160 Milchkühen und 250 Hektar Ackerland gemeinsam mit ihren beiden Brüdern. „Das hier ist schon ein schönes Fleckchen Erde. Wenn man oben auf dem Hügel in die Landschaft schaut, sieht man sogar den Kirchturm von Altkalen.“

Obwohl vieles von früher verschwunden ist, wächst Kämmerich heute sogar wieder: Das frühere Gutshaus wird von vier jungen Leuten als Veranstaltungsort betrieben. Alle vier sind Polizisten, zwei weitere Beamte wohnen im Ort. „Wir sind hier sicher“, scherzt Annegret. Eine weitere junge Familie hat gerade am Ortsrand gebaut.

Das ehemalige Gutshaus in Kämmerich heute … © Quelle: Dietmar Lilienthal

60 Kilometer von Kämmerich in die Großstadt Rostock

Und die freiwillige Feuerwehr des Ortes bekommt sogar demnächst ein neues Gebäude. Weiterer Anlaufpunkt ist der Karnevalverein Neukalen, in dem sich viele Kämmericher engagieren. Auch einen Weihnachtsmarkt mit buntem Programm stellt das Dorf auf die Beine.

Nach Rostock fährt Annegret Oswald gerne mal zum Einkaufen oder zum Strand von Warnemünde. Die knapp 60 Kilometer sind dank der Anbindung über die A 20 in weniger als einer Stunde Fahrt zu schaffen. „Aber ich bin schon froh, wenn ich dann wieder zu Hause bin.“