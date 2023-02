﻿Landwirt aus Papendorf bei Rostock: Befürchten Zehntausende Euro Verlust

Landwirte zwischen Neubukow und Rostock sind besonders betroffen: Nirgends in MV gibt es so viele rote, also mit Nitrat belastete Flächen, wie im Landkreis Rostock. Steven Hirschberg, Landwirt aus Papendorf, rechnet vor, wie viele Einbußen seine Agrargenossenschaft haben wird.

