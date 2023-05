﻿Brand in Elmenhorst: Nachbarn klingeln Bewohner raus

Kostenfrei bis 09:21 Uhr lesen

TV

Cindy, Sandra, Mali, Manja: Die RTL-2-Doku-Soap begleitet Bewohner aus dem Blockmacherring in Groß Klein. Seit Jahren fiebern Zuschauer mit, doch zuletzt sahen sie nur Wiederholungen im TV. In dieser Woche kommen gar keine Episoden. Was ist der Grund? Wird nicht mehr in Rostock gedreht? OZ hat RTL2 gefragt.