﻿Elmenhorst: Reetgedeckte Finnhütte fängt bei Arbeiten mit Gasbrenner Feuer

Beachsoccer-Bundesliga

Beachsoccer: Rostocker Robben wollen Meister-Titel zurück

Am Pfingstwochenende findet in München der Saisonstart der Deutschen Beachsoccer-Liga statt. Drei Teams aus MV gehen an den Start. Sie kämpfen um den Einzug in das Final Four Mitte August in Warnemünde.