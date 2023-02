﻿Keine Impfungen, weniger Flüge: Das ändert sich jetzt am Flughafen Rostock-Laage

Wegen der zuletzt geringen Nachfrage räumt der Landkreis Rostock seinen medizinischen Stützpunkt in der Abflughalle des Airports Rostock-Laage. Passagierflüge starten dort zur Zeit allerdings auch kaum. Welche Ziele noch angesteuert werden und wann weitere hinzukommen könnten.

Rostock-Laage. Es sind die vorerst letzten Ampullen, die Karolis Macius öffnet, um sie mit der Spritze aufzuziehen. Fast zwei Jahre lang hat der 26-Jährige nach Ende seines Medizinstudiums an der Universität Rostock jede Woche Menschen gegen das Coronavirus geimpft. Zu Hochzeiten waren es 1600 bis 1800 Männer, Frauen und Kinder pro Tag, die sich am Flughafen Rostock-Laage von dem jungen Honorararzt und seinen Kollegen ihren Schutz gegen eine drohende Infektion verabreichen ließen. Doch zuletzt kam das Team im Impfzentrum des Landkreises gerade einmal noch auf zehn Patienten in der Woche.