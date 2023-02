Während bundesweit alle Flugzeuge am Boden blieben, erlebten 300 Hamburger in Rostock-Laage einen entspannten Start in den Urlaub. Leider fristet diese entschleunigte Art zu reisen ein Schattendasein, bedauert OZ-Redakteur Gerald Kleine Wördemann.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket