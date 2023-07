﻿Graal-Müritz feiert seine Seebrücke – und plant gleichzeitig einen Neubau

Graal-Müritz. „Sie ist eine alte, rüstige Lady“, sagt Bürgermeisterin Benita Chelvier (CDU) über das Wahrzeichen „ihres“ Ostseebades – über die Seebrücke von Graal-Müritz. Exakt 350 Meter weit ragt die hölzerne Flaniermeile in die Ostsee. Platz 5 in der Rangliste der längsten Seebrücken Deutschlands.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Am Wochenende wurde der 30. Geburtstag des markanten Bauwerks gefeiert. Drei Tage Party rund um den „Steg“ – mit einem Kubb-Turnier, Sandburgen-Wettbewerb, Feuerwerk, Musik. Doch Chelvier sagt, die Tage der Seebrücke seien gezählt. In den nächsten Jahren müsse eine neue Brücke gebaut werden. Und wie die aussehen könnte – die Bürgermeisterin hat davon bereits klare Vorstellungen.

Die 350 Meter lange Seebrücke in Graal-Müritz ist bereits 30 Jahre alt - und soll in absehbarer Zeit ersetzt werden. © Quelle: Andreas Meyer

Das Problem mit den Seebrücken

Wenige Jahre nach der Wende – als der Tourismus in MV Fahrt aufnahm – entstanden in den allermeisten Seebädern die heute bekannten Seebrücken. Doch nach drei Jahrzehnten erreichen die langsam das Ende ihrer Lebenszeit. In Rerik ist die Brücke bereits seit 2020 gesperrt. „Bei uns geht es noch“, sagt die Graal-Müritzer Bürgermeisterin. „Jahr für Jahr haben wir immer ein bisschen ausgebessert.“ Die Planken aus Lärche werden Stück für Stück ausgetauscht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

„Aber irgendwann ist es mit Reparaturen nicht mehr getan, irgendwann muss ein Neubau her“, so Chelvier. Den Punkt habe auch das Seeheilbad erreicht. Nur: Am Geld fehlt es. „Eine neue Brücke kostet einen niedrigen, zweistelligen Millionen-Betrag. Mindestens“, so Chelvier. Zu viel für die 4200-Einwohner-Kommune. Damals – vor 30 Jahren – wurden neue Brücken vom Land mit Millionen gefördert. Ein solches Seebrücken-Bauprogramm wünscht sich Chelvier jetzt auch wieder.

Hat von der Seebrücke aus mal einen Delfin gesehen: Helene (9) aus Brieselang und Oma Catrin aus Hirschburg. „Wir gehen bei jedem Wetter auf die Brücke.“ © Quelle: Andreas Meyer

Länger, aber kein Rummel

Wenn das Finanzielle geklärt ist, hat Chelvier klare Vorstellungen davon, wie eine neue Seebrücke aussehen könnte. „Das ist aber mein ganz eigener Geschmack. Entschieden ist dazu noch gar nichts“, betont sie. Ein Stück länger soll ein Neubau werden. 450 Meter. Vielleicht mehr. „Der Reiz ist doch, über das Meer gehen zu können – und die Natur, die Weite genießen zu können“, sagt die Bürgermeisterin.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Andere Ostseebäder haben bei Neubauten ihre Brücken „aufgerüstet“ – mit Tauchgondeln zum Beispiel. In Timmendorfer Strand (Schleswig-Holstein) wurde ein japanisches Teehaus auf den Brückenkopf gebaut. „Ob wir auch einen Kiosk oder Gastronomie auf die neue Brücke bauen – ich weiß es nicht. Ich persönlich bräuchte das nicht“, sagt Chelvier. Graal-Müritz gilt als das „ruhige Ostseebad“, zu viel Rummel passt nicht.

Gerade angekommen in Graal-Müritz und sofort „raus aufs Meer“: Lotte (30, v. l.), Klara (2), Matilda (4) und Christian (33) aus Brandenburg. © Quelle: Andreas Meyer

Flanieren und Delfine sehen

Und zumindest bei den Besuchern des Seebrücken-Geburtstages dürfte die Bürgermeisterin mit dieser Sicht offene Türen einlaufen: „Wir sind gerade angekommen. Natürlich ist die Seebrücke das erste Ziel“, erzählt Christian (33) aus Brandenburg. Er flaniert mit Frau Lotte (30) und den Töchtern Klara (2) und Matilda (4) über den Steg: „Wenn wir schon nicht ins Wasser können, dann wenigstens über das Wasser spazieren!“

Helene (9) ist mit ihrer Oma Catrin aus Hirschburg unterwegs – und verbindet mit der Seebrücke in Graal-Müritz eines ihrer schönsten Urlaubserlebnisse: „Ich habe hier im Sommer mal einen Delfin gesehen!“

OZ