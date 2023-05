﻿Graal-Müritz lädt zum Rhododendronfest: Das wird geboten

Graal-Müritz. Blütenpracht, Kultur und buntes Markttreiben gibt es noch in diesem Monat wieder in Graal-Müritz zu erleben. Denn vom 18. bis 21. Mai lädt das Ostseeheilbad zum traditionellen Fest in den Rhododendronpark. Auf dem viereinhalb Hektar großen Gelände können Besucher aber nicht nur die prächtige Botanik bestaunen, sondern auch das umfangreiche Angebot zahlreicher Händler sowie das Bühnenprogramm.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Fest in Graal-Müritz beginnt mit einem Familientag

Los geht es am Donnerstag, 18. Mai, der ganz im Zeichen der Familie steht. Ab 11 Uhr gibt es eine Vorführung der Puppenbühne „Kleines Theater“, auf die dann ein Konzert mit den größten Hits von Smokie und Juliane Werding folgt. Schon vor der offiziellen Eröffnung des Parkfestes, die für Freitag, 19 Uhr, geplant ist, können die Besucher aber bei freiem Eintritt die blühenden Pflanzen bewundern. Die amtierende Rhododendronkönigin, Annemarie II., lädt beispielsweise am Freitag um 13 Uhr zu einer Parkführung ein. Am Abend erklingt dann Rock ’n’ Roll von den Crazy Boys.

Abba-Show und Gottesdienst

Am Samstag gibt es tagsüber neben Führungen durch den Park verschiedene Bühnenprogramme für Jung und Alt, bevor am Abend bei der Abba-Tribute-Show viele Hits zum Mitsingen erklingen. Schon Tradition ist der ökumenische Gottesdienst, der für Sonntag, 21. Mai, um 11 Uhr geplant ist. Den Abschluss bildet dann um 14.30 Uhr das Konzert des Astoria-Salonorchesters.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Erstmalig ist das Rhododendronparkfest in diesem Jahr auch unabhängiger vom Wetter, denn die Überdachung des Vorplatzes vor der Bühne ist gerade erst fertiggestellt worden.