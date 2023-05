﻿Große Show reicht nicht: Bundeswehr in MV braucht endlich neues Material

Der Besuch von Bundesverteidigungsminister Pistorius bei der Luftwaffe in MV war von großem Brimborium begleitet. Wichtiger wäre aber, endlich moderne und funktionierende Waffensysteme anzuschaffen, kommentiert OZ-Redakteur Axel Büssem.

Laage. Was für ein Auftritt: Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius war am Donnerstag zum Antrittsbesuch bei der Luftwaffe in MV. Dabei fuhr die Truppe so ziemlich alles auf, was heutzutage noch fliegt und schießt – fast wie im Actionfilm, irgendwo zwischen Rambo und James Bond. Bis hin zum Ausrollen aus dem Heck einer Transportmaschine auf einem Buggy.