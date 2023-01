﻿Umbau im Freizeitbad: Endlich Saunazeit und Rutschspaß in der Güstrower Oase

Neben dem neuen Whirlpool kann das Freizeitbad in Güstrow jetzt auch mit neuen Wasserrutschen und Saunen glänzen. Die OZ weiß, was den Besucher in Sachen Erholung in der Oase erwartet.

Güstrow. Lange hat der Umbau gedauert, aber nun ist das Freizeitbad in Güstrow fast komplett. Neben der sanierten Wasserwelt locken jetzt auch die neue Saunalandschaft und zwei Mega-Rutschen Besucher in die „Oase“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nach dem Umbau in der Güstrower Oase hat das Freizeitbad jetzt auch wieder Wasserrutschen. © Quelle: Ove Arscholl

„Die Speedrider ist 52 Meter und die Challenger sogar 93 Meter lang“, erzählt Geschäftsführer Holger Schneider. „Man kann zwischen unterschiedlicher Beleuchtung und Musik wählen und Zeitrekorde brechen.“ Die Rede ist von den zwei neuen Wasserrutschen, die Spaß pur bieten sollen und vor allem für Kinder eine Attraktion sind. „Es ist wunderbar zu sehen, wie Kinderaugen leuchten. Wir hatten ja seit 2011 keine Rutsche mehr“, sagt Schneider.

„Wir machen die besten Aufgüsse in ganz MV“

Wer es lieber heiß statt schnell mag, findet in der frisch gestalteten Saunalandschaft stimmungsvolle Gelegenheiten. „40 bis 50 Leute passen in unsere finnische Sauna“, erklärt der ehemalige Handball-Nationalspieler, der vor allem stolz auf sein Personal ist. „Wir machen die besten Aufgüsse in ganz Mecklenburg-Vorpommern“, verkündet er selbstbewusst. Die Sauna-Fachkräfte hätten die Umbauzeit genutzt und trainiert, sich richtige Choreographien ausgedacht, um die Saunabesucher mit ihren Aufgüssen zu begeistern.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gute Luft im Salarium der Oase. © Quelle: Ove Arscholl

„Unser Ziel ist es, dass unsere Gäste rausgehen und sagen, ich hab mich wirklich gut erholt“, beschreibt Schneider seinen Anspruch an die Zeit in der Oase. Und die Bedingungen dafür sind gegeben. Es gibt ein orientalisch angehauchtes Rasulbad – wo man sich mit Heilerde, Salz oder Honig abreiben und reinigen kann. In dem großzügig gestalteten Dampfbad werden Aromen in einer Keramikkugel verdampft. Die Biosauna mit moderaten Temperaturen ist vor allem für Menschen geeignet, die die 90-Grad-Sauna weniger gut vertragen.

Das Rasulbad in der Oase in Güstrow. © Quelle: Ove Arscholl

Finnische, Salarium, Salzgrotte, Dampfbad und mehr

Erlebnisduschen und rieselnde Eiskristalle komplettieren die Saunagänge. Auch ein Salarium mit Salzwand und Salzluft erfrischt die Atemwege. Beheizte Bänke laden zum Relaxen ein genauso wie der liebevoll gestaltete Ruhebereich. Gedämpfte Farben und angenehme Lichtverhältnisse tragen zur erholsamen Stimmung bei, die man in einem öffentlichen Bad so nicht erwarten würde.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

„Der Saunabereich wird super angenommen. Letzten Sonntag hatten wir 750 Gäste in der Oase“, sagt Schneider, der noch einen letzten Schritt bis zur Vollendung vor sich hat: Der Gastronomiebereich ist gerade im Bau und soll bis April fertiggestellt sein. „Einen Koch habe ich schon gefunden“, verrät der 59-Jährige. Es soll also alles frisch zubereitet werden. Im Saunabereich steht bereits eine Bar für Erfrischungsgetränke zur Verfügung.

Oase-Chef Holger Schneider steht in einer Dampfsauna. © Quelle: Ove Arscholl

Gastronomie und Außenbereich im Gestaltungsprozess

Auch den Außenbereich der großen Außenanlage hat Schneider im Blick und denkt über Gestaltungsmöglichkeiten nach. „Aber eins nach dem anderen.“ Eintreten in die Erlebniswelt der Oase kann man Dienstag bis Freitag von 14 Uhr bis 21 Uhr, am Wochenende bereits ab 10 Uhr. Die Vormittage sind Vereinen und Schulklassen vorbehalten. Holger Schneider: „Wer für sein Kind noch einen Schwimmkurs braucht, kann sich gerne melden.“