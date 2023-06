﻿Neuer Trend für Hochzeiten und Partys in MV: DDR-Wohnwagen als Kaffeeausschank

Tourismus

Unterwegs mit dem Kurkarten-Kontrolleur in Rerik: „Mich wollte auch mal einer verprügeln“

In Rerik ist schon jetzt viel los. Vor allem am Strand genießen viele die Sonne. Auch für einen kurzen Besuch müssen Besucher aber eine Kurkarte ziehen. Mit welchen Tricks Gäste das umgehen wollen, weiß Matthias Jahns von der Kurverwaltung genau. Er muss sich in seinem Job einiges anhören.