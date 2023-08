Schwager startet Spendenaktion für Opfer des Mähdrescher-Unfalls – schon fast 60 000 Euro erreicht

Saal/Hohen Luckow. Bei einem Ernte-Unfall mit einem Mähdrescher in Hohen Luckow (Landkreis Rostock) am 19. August ist ein 25-Jähriger mit beiden Beinen in die Maschine geraten. In einer Not-Operation auf dem Acker mussten ihm beide Beine amputiert werden.

Das Entsetzen über dieses tragische Unglück ist groß, die Anteilnahme aber auch. Das zeigt eine Spendenaktion, die der Schwager des jungen Unfallopfers jetzt gestartet hat: Vor zwei Tagen bei der Crowdfunding-Website „GoFundMe“ eingestellt, sind bereits Stand Mittwochvormittag 57 564 Euro zusammengekommen. Das Spendenziel waren 5000 Euro.

Mann (25) verliert bei Ernte-Unfall beide Beine Bei einem Unfall auf einem Acker in Hohen Luckow (Landkreis Rostock) hat sich ein 25-Jähriger schwer verletzt. © Quelle: OZ/Ostsee-Zeitung

Geld für behindertengerechte Ausstattung

Initiator Toni Knuth aus Saal (Landkreis Vorpommern-Rügen) schreibt: „Ich, der Schwager des jungen Mannes, möchte auf diesem Wege helfen. Das Geld wird ausschließlich für eine behindertengerechte Ausstattung und seine Mobilität verwendet. Für einen Neuanfang mit leider anderen Bedingungen.“ Lange hätte die Familie überlegt, wie sie helfen könne. Dann kam die Idee mit der Kampagne – „um ihm den Start etwas zu erleichtern“. „Viele Gedanken und Ängste gehen durch unsere Köpfe. Durch diesen Unfall hat sich das Leben des jungen Mannes komplett verändert“, schreibt Toni Knuth weiter.

Die Menschen, die für die Kampagne spenden, sprechen der Familie Mut zu. „Von Herzen alles Gute!“, schreibt beispielsweise Eveline Rech. „Gute Besserung und viel Kraft für den Verletzten und seine Angehörigen wünsche ich“, kommt von Konrad Kloning. „Ohne Landwirte sind wir alle aufgeschmissen. Gute Besserung!“ kommentiert Karin Pieper.

Wer sich ebenfalls an dieser Spendenaktion beteiligen will, kann dies unter https://www.gofundme.com/f/25jahriger-durch-mahdrescher-beide-beine-verloren tun.

