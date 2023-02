﻿Bei Wetter Werner werden Wünsche wahr

Rövershagen. Seit Ende letzten Jahres macht Wetter Werner sein eigenes Radio in Karls Erlebnisdorf in Rövershagen. Der beliebte Radiomoderator, bekannt von Antenne MV – heute 80s80s –, kann sich in seinem Studio endlich voll und ganz ausleben.

„Wir machen hier Gute-Laune-Radio“

Er spricht so schnell wie ein Hagelsturm, wirkt spritzig wie eine Husche im Sommer und strahlt mit der Sonne um die Wette, wenn er von seinem neuen Arbeitsplatz erzählt. „Wir machen hier bei Karls ein Gute-Laune-Radio zum Wohlfühlen. Natürlich mit regionalem Bezug, aber auch deutschlandweiten Meldungen für die Karlsfans, die hier nur Urlaub machen“, erklärt Wetter Werner.

Dabei ist das „Wir“ mehr ein „Ich“, denn der 43-Jährige liefert in seinem Studio im Erdbeerhof eine gekonnte One-Man-Show ab. „Ich mache nicht nur Erdbeerthemen“, sagt der Radioverliebte, der endlich alles direkt umsetzen kann, was in einem großen Sender eher mal länger dauert. „Wenn Besucher vor der Scheibe stehen oder mit mir reden und sich ein Lied wünschen, dann kann ich es gleich umsetzen.“ Empfangen werden kann das akustische Wohlfühlprogramm per App, Web und in den Erdbeerhöfen.

„Das macht mich glücklich, ich bin voll Adrenalin“

Auch die Anregungen früherer Hörer setzt er in seinem Radiosender um. „Ich spiele die volle Bandbreite, und wenn gerade Beatrice Egli gewünscht wird, dann mach’ ich das.“ Sowohl die Besucher als auch die Karlsianer, wie die Mitarbeiter bei Karls genannt werden, freuen sich über den neuen Sender. „Neulich hat die ganze Seifenküche zum Song von Titanic getanzt“, freut sich Wetter Werner, der jetzt auch eine Art Wünsche Werner geworden ist. „Das macht mich glücklich, ich bin voll Adrenalin.“

Das große Glück, den Sender so zu entwickeln, wie er es gern möchte, spielt dem passionierten Radiomoderator in die Karten. „Wenn man Radio mag, dann macht man immer Radio.“ Die neue Freiheit lässt den zweifachen Familienvater nicht nur im Job, sondern auch in der Freizeit aufblühen. „Endlich kann ich auch mal morgens meine Kinder in die Kita bringen“, sagt Werner, der es genießt, dabei mit den Kleinen die morgendliche Anziehfrage zu klären.

„Es ist ein ganz anderes Lebensgefühl“

„Vorher bin ich ja 15 Jahre lang nachts um eins aufgestanden, um morgens um fünf vor Ort über das Wetter zu berichten.“ Inzwischen hat er sich an seinen neuen Aufstehrhythmus gewöhnt – „Ich bin ein Schnelleinschläfer“ – und genießt die Vorteile, zu humaner Zeit in das Studio zu fahren. „Es ist ein ganz anderes Lebensgefühl.“

Mit dem Mikrofon bewaffnet, führt er auch Blitzinterviews mit Besuchern und Mitarbeitern. Und ein prominenter Gast zum täglichen Interview findet sich immer ein. „Interviews sind mein Steckenpferd, ich rede gern mit den Leuten“, erzählt Wetter Werner, der selbst eine Berühmtheit geworden ist, die auf der Straße sogar an der Stimme erkannt wird. „Neulich hab’ ich an der Tankstelle nur ‚Säule fünf‘ gesagt“, und dann war Wetter Werner schon enttarnt.