﻿Erdbeerhof, Erlebnisdorf oder Erlebnishof? – Wie Karls nun wirklich heißt

Rövershagen. Dorf oder Hof? Die Frage stellen sich immer wieder Besucherinnen und Besucher von Karls in Rövershagen. Für viele ist es der „Erdbeerhof“, außen dran steht „Erlebnis-Hof“ und die neu eingeweihte Bahnstation spricht von „Erlebnis-Dorf“. Im Juni (2. Juni bis 2. Juli) feiert Karls seinen 30. Geburtstag. Nach all den Jahren ist es Zeit für eine Klärung: Wie heißt das beliebte Ausflugsziel mit Gastronomie, Selbstpflückfeldern und Schaumanufakturen eigentlich?

Robert Dahl, Geschäftsführer und Mitgründer von Karls in Rövershagen, spricht in einem Interview mit der OSTSEE-ZEITUNG Klartext und klärt auf, wie das Familienunternehmen genannt werden will. „Ich glaube, die Rostocker und alle aus der Umgebung sagen Erdbeerhof. Dabei versuchen wir seit der Umbenennung im Jahr 2008 fast verzweifelt, den Begriff Erlebnisdorf zu branden“, so der Unternehmer.

Die neue Bahnhaltstelle in Rövershagen heißt „Karls Erlebnisdorf (Purkshof). © Quelle: Dietmar Lilienthal

Trotz aller Versuche, hält sich der Erdbeerhof jedoch hartnäckig, was vermutlich auch daran liegt, dass Dahl sich oft am Telefon mit „Robert Dahl, Erdbeerhof“ meldet, wie er zugibt.

„Wir haben sogar ernsthaft überlegt, wieder auf diesen Begriff zurück zu gehen“, so Dahl. „Aber Erlebnisdorf ist ja das, was es ist. Was bleiben wird, ist der Begriff Erlebnishof, der riesengroß auf unserem Dach steht. Denn das war ein enormer Aufwand, das mit Fassadenkletterern da rauszubringen – und es war teuer“, sagt Dahl lachend.

