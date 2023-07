Kavelstorf: Verkehrsunfall mit Pannenfahrzeug auf A 19 – Zwei Personen verletzt

Urlaub in und um MV

Viele Urlauber in MV wollen jetzt im Sommer einfach nur am Strand entspannen. Doch das Wetter wird wohl in den nächsten Tagen dafür nicht mitspielen. Wer in der Umgebung seines Ferienortes schon alles gesehen hat, könnte ja mal einen Tagesausflug machen. Die OZ hat einige Tipps zusammengestellt.