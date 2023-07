﻿Kleinkind (1) in Güstrow verdurstet: Hat denn niemand etwas mitbekommen?

Rostock. Der Prozess gegen eine junge Mutter aus Güstrow, die im September 2021 ihren einjährigen Sohn verhungern und verdursten lassen haben soll, dauert voraussichtlich bis Ende August. Nachdem am Montag ein Stapel an Beweismitteln überreicht wurde, geht die Hauptverhandlung gegen Isabell D. am 24. Juli vor dem Rostocker Landgericht weiter.

Der 24-Jährigen wird Mord aus niederen Beweggründen vorgeworfen. Laut Staatsanwaltschaft hätte sie lieber gefeiert und Zeit mit ihrem Freund verbracht, als sich um ihre beiden Kinder zu kümmern. Ihr jüngster Sohn starb am 21. September 2021 an einem Gerinnsel, weil sein Blut zu zähflüssig war. In der Todesnacht waren er und sein damals vierjähriger Bruder, bei dem es ebenfalls Anzeichen von Verwahrlosung gab, allein in der Wohnung. Isabell D. kehrte erst am nächsten Morgen zurück.

Mordprozess gegen Mutter: Güstrower Kind verdurstet

Im Laufe des Prozesses, der vor drei Wochen gestartet war, wurden mehrere Zeugen gehört, um zu rekonstruieren, wie es den Kindern ging und wer von der Unterernährung wusste. Laut Rechtsmediziner Michael Radke habe der Junge zum Zeitpunkt seines Todes gerade einmal um die fünfeinhalb Kilogramm gewogen – normal in diesem Alter sei das Doppelte. Eine Erkrankung als Ursache konnten die Ärzte nicht feststellen.

Der Experte war sich im Prozess sicher, dass das Kind noch leben würde, wenn es am Vorabend seines Todes ausreichend Flüssigkeit bekommen hätte. Er bezweifelte, ob es in seinen letzten Stunden überhaupt noch genügend Kraft zum Schreien hatte. Seiner Meinung nach hätte die Mangelernährung dem Umfeld auffallen müssen.

Freunde und Familienhelferinnen schilderten hingegen vor dem Rostocker Landgericht, dass die Kinder zwar dünn gewesen seien, es jedoch für eine Kindeswohlgefährdung keine Anzeichen gegeben habe. Andere Zeugen – darunter unter anderem die Mutter der Angeklagten, der Vater des älteren Kindes und eine Kita-Erzieherin – hätten zwar den Verdacht gehegt, dass sich Isabell D. nicht ausreichend um ihren Nachwuchs kümmere, doch selbst nach einer Konfrontation sei nichts weiter passiert.

Kinderschreie übers Babyfon: Zwölfjährige soll aussagen

Ab Ende Juli werden weitere Zeugen im Mordprozess gehört. Unter anderem soll die zwölfjährige Tochter des damaligen Partners von Isabell D. aussagen, die über das Babyfon Schreie der alleingelassenen Kinder gehört habe. Auch in diesem Fall soll die 24-Jährige nicht reagiert haben. Außerdem sollen die Protokolle der Chats und Sprachnachrichten ausgewertet werden, die Isabell D. rund um den Todestag verschickt und erhalten hat. Mit einem Urteil wird am 29. August gerechnet.

