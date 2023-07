Aktion

Die Netflix-Serie „Stranger Things“ hat Bushs Hit ‚Running Up That Hill’ Millionen Streams auf Spotify beschert. Ein Rostocker Ex-OB-Kandidat will Einheimische und Urlauber am Geburtstag der Sängerin auf dem Uniplatz zum Hit „ Wuthering Hights“ zum Tanzen bringen – inklusive Choreo und Bush-Kleid.