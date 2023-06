Laage: Autofahrer (73) übersieht Gegenverkehr – drei Fahrzeuge in Unfall verwickelt

Laage. Missglücktes Überholmanöver auf der B 103 in Richtung Kritzkow (Ortsteil von Laage/Landkreis Rostock): Ein Autofahrer (73) wollte am Mittwoch mit seinem Skoda einen Lkw zu überholen. Laut der Polizei übersah er dabei einen entgegen kommenden Renault und die Autos stießen zusammen. Auch der Lkw war in den Unfall verwickelt. Alle Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Der Sachschaden wird auf etwa 10 000 Euro geschätzt.

