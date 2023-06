﻿Flammeninferno in Laage hält Anwohner in Atem: „Der Schock sitzt tief“

Laage. Wo am Sonntag noch eine Supermarktfiliale gegenüber dem Bahnhof ruhte, sind am Montag Schutt und Asche zu finden. Schaulustige fahren mit dem Auto daran vorbei, Mitfahrer im örtlichen Bus zücken ihre Handys. Wer die Katastrophe nicht sieht, riecht das verbrannte Holz noch deutlich. In der Nacht zu Montag weitete sich ein Garagenbrand auf die angrenzende Norma-Filiale aus und brannte den Markt bis auf die Grundmauern nieder. Die Flammen hinterließen einen geschätzten Schaden von rund anderthalb Millionen Euro.

„Es war richtig heiß“, erinnert sich Wolfgang Hagemann an seine schlaflose Nacht. Der Rentner wohnt gegenüber der Filiale, die mehrere Stunden lichterloh in Flammen stand. „Ich habe mein Auto, das davor parkte, noch schnell weggefahren. Natürlich hat man Angst, wenn es vor der Haustür brennt.“ Erst wunderte er sich über das laute Knallen: „Ich fragte mich nur, wer bei so einer Trockenheit Feuerwerksraketen abschießt. Als ich den Qualm sah, rief ich die Feuerwehr.“

Feuerwehr kämpft in Laage stundenlang gegen Flammen

Rund 80 Einsatzkräfte waren ab 21.15 Uhr im Einsatz. Mehrere Freiwillige Feuerwehren aus dem Umland unterstützten die Kameraden aus Laage. Die Starterbatterie eines herkömmlichen Kleinwagens geriet in einer Garage in der Bahnhofstraße in Brand. Als die ersten Kameraden eintrafen, hatten sich die Flammen bereits in Richtung des Dachstuhls des an die Garage angrenzenden Norma-Supermarktes ausgebreitet.

Der Brand eines Supermarktes in Laage forderte die Einsatzkräfte die ganze Nacht lang. © Quelle: Stefan Tretropp

„Für solche Supermarktbauten ist es üblich, dass der Dachstuhl schnell und plötzlich einstürzt“, sagt Andreas Giese, Einsatzleiter der Feuerwehr Stadt Laage. So war es auch in der Nacht zu Montag. Die Knallgeräusche, die Anwohner hörten, kamen von Sprühdosen wie Deo- oder Haarsprays, die jeder Supermarkt verkauft. Die Feuerwehr Laage war zum Zeitpunkt des Brands gerade nicht im Göldenitzer Moor eingesetzt. „Wir haben uns eigentlich auf den Feierabend gefreut“, so der Einsatzleiter. Stattdessen bekämpften die Kameraden die Flammen bis 6.30 Uhr, unter anderem mit einer Drehleiter.

Anwohner kommen mit Schrecken davon

Glück im Unglück hatte besonders die Anwohnerin, die im an die Norma-Filiale angrenzenden Wohnhaus lebt. „Der Wind wehte in die andere Richtung. Außerdem wurde die Zwischenwand immer feucht genug gehalten.“ Dass ihr, ihrem Haus und den Fotoalben der Enkel nichts passiert ist, sei am wichtigsten, so die Frau, die anonym bleiben möchte.

Ein Lebensmittel-Discounter in der Bahnhofstraße ist in der Nacht von Sonntag auf Montag ausgebrannt. © Quelle: Ove Arscholl

Eine andere Anwohnerin, die ihren Namen ebenfalls nicht in der Zeitung lesen will, ist mit ihrer Enkelin zum Schreckensort gekommen. „Wir wohnen in der Nachbarschaft, haben alles mitbekommen. Meine Enkelin konnte heute nicht in die Schule, der Schock sitzt zu tief“, sagt die Frau. An ihr Bein klammert sich ein junges Mädchen, das sich erinnert, wie die Flammen den Supermarkt erreichten.

Nach Brand in Laage: So geht es mit der Filiale weiter

Neben der Schaulust der zahlreichen Passanten macht sich Trübseligkeit in der Nachbarschaft breit. Die gewohnte Einkaufsmöglichkeit ist innerhalb einer Nacht abgebrannt. Zwar steht rund 100 Meter weiter ein anderer Discounter, der sei aber nur ein kleiner Trost, heißt es.

Ein Lebensmittel-Discounter in der Bahnhofstraße ist in der Nacht von Sonntag auf Montag ausgebrannt. © Quelle: Ove Arscholl

Zwei Teenager stehen vor dem Aschehaufen, Tränen laufen ihnen übers Gesicht. „Wir sind hier ein Jahr lang jeden Mittwoch zum Praktikum hergekommen. Nächste Woche wäre das letzte Mal gewesen. Die Filiale ist uns ans Herz gewachsen“, sagen die Achtklässlerinnen.

Und wie geht es mit den Mitarbeitern weiter? Die werden erst mal auf andere Filialen aufgeteilt, auch die Filialleitung wird an einem anderen Standort eingesetzt, heißt es vonseiten Normas. Ob eine neue Filiale entstehen wird, sei Teil aktueller Gespräche und daher noch nicht klar.

