﻿Das Schnitzel der Zukunft? Forscher arbeiten an Laborfleisch aus MV

Dummerstorf. Schnitzel aus dem Edelstahltank statt aus traditioneller Tierschlachtung – Wissenschaftler des Forschungsinstituts für Nutztierbiologie (FBN) in Dummerstorf bei Rostock wollen Fleisch aus dem Labor in absehbarer Zeit Wirklichkeit werden lassen. Die Verbraucher werden es kaufen, ist Monika Röntgen überzeugt: „Die Anforderungen an das Tierwohl werden immer größer. Vor allem junge Leute wollen oft nicht, dass für ihr Essen Tiere geschlachtet werden.“

Die Zellforscherin leitet am FBN das einzige öffentlich geförderte Projekt in Deutschland zur Herstellung von Laborfleisch. Knapp 1,2 Millionen Euro stellt der Bund bereit. Insgesamt vier Einrichtungen sind beteiligt, neben den Dummerstorfern auch das Greifswalder Leibniz-Institut für Plasmaforschung.

Laborfleisch aus MV: Prototyp soll 2024 kommen

Im Dummerstorfer Laborkühlschrank lagern fingernagelgroße Klümpchen, die aus natürlichen Schweinezellen in ihrem Labor gewachsen sind. Bis Ende 2024 wollen die Forscher einen Prototyp entwickeln, der alle Eigenschaften für eine spätere Großproduktion aufweist – und den Verbraucher lecker finden. Zu Röntgens Team gehören deshalb auch Fleischtechnologie-Experten, die für ein möglichst optimales Produkt sorgen sollen. Die Fleischmacher können an vielen Stellschrauben drehen. So kann das Produkt aus dem Tank einen besonders hohen Gehalt an gesunden Omega-3-Fettsäuren und Vitaminen erhalten.

Kunstfleischforscherin Monika Röntgen vom Forschungsinstitut für Nutztierbiologie öffnet ihre „Kochtöpfe und Petrischalen“. © Quelle: Dietmar Lilienthal

Spätestens in den 2030er-Jahren wird diese Art Fleisch auch bei uns alltäglich sein, ist Forscherin Röntgen überzeugt. Die Bezeichnungen „künstlich“ und „synthetisch“ lehnt sie ab, stattdessen spricht sie von „Zellfleisch“, weil der Ursprung ein natürlicher sei. In Singapur werden bereits seit vergangenem Herbst Chicken-Nuggets mit künstlich gewachsenen Hühnermuskelzellen verkauft. In Europa ist die Laborfleischbranche noch nicht so weit.

Landwirte könnten durch die neue Art der Lebensmittelerzeugung sogar profitieren, sind die FBN-Forscher überzeugt. Röntgen kann sich vorstellen, dass eines Tages in den Ställen neben Rindern und Schweinen waschmaschinengroße Bioreaktoren stehen, in denen Fleischzellen heranwachsen. Landwirte liefern ohnehin die für die Produktion nötigen Stammzellen, was bereits zu Ethikdiskussionen führte. Die Dummerstorfer Forscher haben nach eigenen Angaben ein eigenes, unbedenkliches Verfahren entwickelt.

Ein weiteres Argument für das Zellfleisch ist der Wegfall von Antibiotika. Das sei beim Zellwachstum im Tank nicht nötig. Ein Verfahren, um das Ganze keimfrei zu halten, liefern die Greifswalder Plasmaforscher. Laut ersten Preiskalkulationen soll das Laborfleisch 20 bis 40 Euro pro Kilo kosten. Auch der Verkauf könnte sich grundlegend ändern: Denkbar wäre etwa, dass sich der Kunde in einer nicht allzu fernen Zukunft sein Wunschsteak im Supermarkt aus dem 3D-Drucker anfertigen lässt.