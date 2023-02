﻿Wohnhaus im Landkreis Rostock brennt bis auf Grundmauern nieder – zwei Verletzte

Großeinsatz für die Feuerwehr im Landkreis Rostock: Am Mittwoch hat in Behren-Lübchin bei Gnoien ein Wohnhaus Feuer gefangen. Mittlerweile ist das Gebäude vollständig niedergebrannt. Die Bewohner verletzten sich. Wie schwer, das ist noch unklar – ebenso wie die Höhe des Schadens.

Behren-Lübchin. Ein Wohnhaus ist am Mittwochvormittag in Behren-Lübchin in der Nähe von Gnoien (Landkreis Rostock) bis auf die Grundmauern niedergebrannt. Die beiden Bewohner verletzten sich dabei, über mehrere Stunden war die Feuerwehr mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Wie die Polizei mitteilte, ging der Notruf in der Leitstelle kurz nach 11 Uhr ein. Die Anrufer teilten ein Feuer im Dachstuhl des Einfamilienhauses am Ortseingang mit. Es dauerte jedoch nicht lange, da hatten sich die Flammen so schnell verbreitet, dass das gesamte Wohnhaus lichterloh brannte.

Die beiden Bewohner konnten gerettet werden. Sie erlitten bei dem Feuer jedoch Verletzungen und kamen in ein Rostocker Krankenhaus. Um sie kümmerte sich auch ein Notarzt.

Ein Großaufgebot an Freiwilligen Feuerwehren aus den Landkreisen Rostock und Vorpommern-Rügen kämpfte über mehrere Stunden gegen die Flammen an. Die Dorfstraße im Ort musste gesperrt werden.

Einfamilienhaus bei Gnoien niedergebrannt: Ursache unklar

Das Einfamilienhaus brannte bis auf die Grundmauern nieder. Zur genauen Ursache des Großfeuers konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Ein Brandursachenermittler werde aber höchstwahrscheinlich eingeschaltet, um der Ursache auf den Grund zu gehen, erklärten die Beamten. Wie hoch der Schaden ist und wie schwer die Verletzungen der beiden Bewohner sind, ist noch unklar.