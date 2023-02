﻿Mann in Sanitz wird bei Fällarbeiten von zwölf Meter hoher Tanne erschlagen

In Sanitz (Landkreis Rostock) ist ein Mann beim Fällen eines Baumes getötet worden. Der 73-Jährige hat wohl mit einem Freund auf eigene Faust eine zwölf Meter hohe Tanne fällen wollen. Die Kripo ermittelt wegen fahrlässiger Tötung.

Sanitz. Bei einem tragischen Unglücksfall während Baumfällarbeiten ist in Sanitz (Landkreis Rostock) am Mittwochvormittag ein Mann ums Leben gekommen. Der 73-Jährige wurde von einer fallenden Tanne erschlagen. Der tödliche Vorfall hatte sich gegen 9.30 Uhr auf einem Privatgrundstück an der John-Brinckman-Straße ereignet.