Zwei Jäger stoppen betrunkenen Fahrer im Landkreis Rostock

Rettungskräfte im Einsatz

Fußgänger wird in Bad Doberan von Auto erfasst und verletzt

In der Severinerstraße in Bad Doberan wurde am Dienstagmorgen ein Fußgänger von einem Auto erfasst. Der Mann wurde mehrere Meter weit geschleudert und erlitt verschieden Verletzungen. Was die Polizei bisher zur Ursache sagen kann.