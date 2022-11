﻿Problem Konzentration: Was lesen Rostocks Kinder heute?

Am Freitag war Bundesweiter Vorlesetag. Kinderbuchautorin Valija Zinck las deshalb in der Hansestadt Grundschulkindern aus ihrem neuen Buch „Lisis Wirbelwindtage“ vor. Ihre Erkenntnis: Kinder lieben Vorlesen. Das Zuhören fällt ihnen aber zunehmend schwer.

Valija Zinck (45) ist Kinderbuchautorin und zu Gast beim Bundesweiten Vorlesetag in der Hansestadt Rostock. In der Stadtbibliothek liest sie aus ihrem neuesten Buch „Lisis Wirbelwindtage“. Alle Geschichten habe die Autorin selbst erlebt.

Rostock. Jedem fünften Kind zwischen einem und acht Jahren wird in Deutschland in der Familie nicht vorgelesen. Das hat die Stiftung Lesen im aktuellen „Vorlesemonitor“ veröffentlicht. Um auf den Wert des Vorlesens aufmerksam zu machen, wurde der Bundesweite Vorlesetag ins Leben gerufen. In Rostock war deshalb am Freitag die Kinderbuchautorin Valija Zinck zu Besuch und las in der Stadtbibliothek aus ihrer Neuerscheinung „Lisis Wirbelwindtage“ vor. Das Buch sei vollständig aus ihren eigenen Kindheitserinnerungen entstanden. Valija Zinck und die anwesenden Kinder bestätigen: Vorlesen ist großartig. Konzentriert zuhören können die Kleinen aber immer weniger.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Studie untersucht Leseverhalten der Kinder

„Kinder, denen regelmäßig vorgelesen wird, haben besonders gute Startchancen. Sie haben früh einen größeren Wortschatz, lernen leichter lesen, sind einfühlsamer und haben in vielen Fächern bessere Schulnoten“, heißt es von der „Stiftung Lesen“. Zusammen mit der Wochenzeitschrift „Die Zeit“ und der „Deutschen Bahn Stiftung“ wird seit 2007 jährlich im Rahmen des „Vorlesemonitors“ das bundesweite Leseverhalten in Kitas, Schulen und Familien untersucht. Ergebnisse aus dem Jahr 2022: 39 Prozent der ein- bis achtjährigen Kinder wird selten oder gar nicht vorgelesen. Vor allem Eltern mit einem geringen Bildungsabschluss greifen weniger zur Kinderlektüre.

Valija Zinck wurde in ihrer Kindheit oft vorgelesen, öfter hätten ihre Eltern ihr aber Gute-Nacht-Geschichten erzählt. Geboren ist die 45-Jährige in Ingolstadt, aufgewachsen in einem kleinen Dorf im Unterallgäu. Als „ländlich“ und „friedlich“ bezeichnet sie den Ort ihrer Kindheit, den sie sich mit ihren Eltern und zwei Geschwistern teilte. „Meine Kindheit war beides“, erzählt die studierte Choreografin. Erwachsene würden heute sagen, sie habe eine schöne Kindheit verbracht, Valija erinnert sich aber auch an traurige Momente, an Situationen, in denen sie in Not war oder nicht ernst genommen wurde. Ihre Erlebnisse geben ihr heute den Stoff für neue Bücher.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Abgeschrieben aus der eigenen Kindheit

Nur wer die Fähigkeit besitze, sich genau an seine eigene Kindheit erinnern zu können, ihr nahe zu sein, könne überhaupt ein Kinderbuch schreiben, so die Autorin. Valija erinnere sich noch sehr gut an ihre Kinderjahre, fühle sich der Zeit nahe und verbunden. Während sie an ihren acht anderen Büchern, die alle auf fantastischen Inhalten beruhen, mindestens ein Jahr geschrieben habe, sei ihr das neue Werk „Lisis Wirbelwindtage“ regelrecht aus der Feder gefallen.

Neue Fans: Dass Kinder es lieben, Geschichten zu hören, zeigen sie nach der Lesung gleich der Autorin. Besonders bei den Mädchen kam das Buch gut an. © Quelle: L. Kenzler

In nur einem Monat schrieb sie die kleinen Geschichten rund um Lisi und ihre Freundin auf. „Ich bin aufgewachsen wie die Buchfigur, mir ist alles selbst passiert“, erklärt die Kinderbuchautorin die Leichtgängigkeit ihres Schreibens. Zentrales Thema: Lisi möchte ein Haustier haben, am liebsten einen Hund. Doch ihr Vater ist dagegen. Ihre Dialoge sind eingängig, für Kinder einfach zu lesen, gut verständlich und in leichter Sprache geschrieben.

Schreibritual: Morgenstunden und Schaukelstuhl

Valija Zinck wurde auch Kinderbuchautorin, weil sie als zweifache Mutter einen Beruf mit flexibleren Arbeitszeiten suchte. „Ich schreibe immer morgens zwischen acht und 12 Uhr“, sagt sie über ihr Ritual. Am liebsten sitze sie dabei im Sommer auf dem Balkon oder im Winter auf dem Schaukelstuhl neben dem Ofen. „Wir leben in einem unsanierten Berliner Altbau, Hinterhofwohnung, dünne Fenster, keine Zentralheizung. Am Ofen ist es dann immer schön warm.“ Umziehen komme für sie nicht in Frage, ihre Familie sei froh, eine Wohnung zu haben. Ihr nächstes Buch werde ein „Monsterbuch über den Berliner Immobilienmarkt“ – für Kinder.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kinder können sich schlechter konzentrieren

Bücher seien bei den Kindern der Autorin immer beliebt gewesen. Abends vor dem Einschlafen oder auch mal am Wochenende morgens im Bett. Vorlesen schaffe Verbindung und fördere den Wortschatz der Kinder. „Die Magie des Vorlesens zu Hause hat absolut nicht nachgelassen“, spricht Valija aus ihrer Erfahrung. „Das Zuhören hingegen schon.“ 2016 habe sie aus ihrem ersten Buch gelesen. Inzwischen lese sie nur noch die Hälfte von dem, was sie einmal vorgetragen habe. Die Kinder könnten sich einfach nicht länger konzentrieren.

Über die Autorin Valija Zinck wurde 1976 geboren und arbeitete als Choreographin und Lehrerin für kreativen Kinder- und Jugendtanz. Als sie selbst Kinder bekam, entdeckte sie das Schreiben phantastischer Abenteuerbücher für sich. Ihre Bücherwurden in verschiedene Sprachen übersetzt. 2017 wurde ihr zweites Buch „Penelop und der funkenrote Zauber“ für den Zürcher Kinderbuchpreis nominiert. Ihr Buch „Drachenerwachen“ erhielt 2019 den von der Leipziger Buchmesse und der Stiftung Lesen vergebenen Leipziger Lesekompass in der Alterskategorie 10–14 Jahre. „Lisis Wirbelwindtage“ heißt die Neuerscheinung der Autorin. ISBN: 978-3-7373-4300-8, Preis: 12,50 Euro. Mehr Infos: www.fischerverlage.de

Und auch in Rostock stehen die ersten Kinder nach wenigen Minuten auf, greifen in den Regalen nach Büchern, erzählen, essen, haben Mühe stillzusitzen. Die Eltern dulden das. Die Leiterin der Stadtbibliothek macht später darauf aufmerksam, dass eine Lesung kein Picknick sei. Wenige Minuten stillsitzen und zuhören – für viele Grundschulkinder bei einer Lesung unmöglich.

Vorlesen schafft Verbindung

„Vorlesen ist unser Abendritual, das Henry auch einfordert“, berichtet Susann Russow aus ihrem Alltag mit Kind. Zusammen mit Sohn Henry habe sie einen Deal: Dieses Jahr lese noch die Mama vor, im nächsten Jahr sei dann der Kleine an der Reihe.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Susann Russow ist mit ihrem Sohn Henry (7) zur Lesung gekommen. Henrys Lieblingsbuch sei "Snöfrid aus dem Wiesental". Noch lese die Mama abends vor, im nächsten Jahr übernehme das dann Henry. © Quelle: L. Kenzler

Als Kind habe Susann Russow „Hanni und Nanni“ und die Kinderverse von „Ilse Bilse“ gern gelesen. Sohn Henry liebe das Buch über „Snöfrid“ sehr. Dass er mit seiner Mama zusammen lese, sei das Schönste am Vorlesen für den 7-Jährigen.

Renaissance von Harry Potter

Zur Lesung sind auch Helene (9) und Schwester Karla (6) mit ihrer Oma gekommen. „Das machen wir ganz oft“, sagen sie einstimmig. Vorgelesen werde auch den beiden Mädchen jeden Abend, „als kleine Beruhigung vor dem Schlafengehen“, hat Karla das Ritual für sich verstanden. Ihr Lieblingsbuch: „Die Schule der magischen Tiere“. Der Titel sei ein Dauerbrenner in den deutschen Kinderzimmern, weiß auch Katharina Bonke, Leiterin der Rostocker Stadtbibliothek. Und die Harry-Potter-Reihe habe eine Renaissance erfahren.

Die süßen Drillinge Marla (v.l.), Pheline und Helena (alle 7) lieben es, vorgelesen zu bekommen. Zuhause lesen sie aber auch oft ihre eigenen Bücher, Mama und Papa müssen sich für die Gute-Nacht-Geschichten gut aufteilen. "Die Lesung war klasse", sagen alle drei aus einem Mund. © Quelle: L. Kenzler

Besonders aufmerksam haben Marla, Pheline und Helena die Lesung verfolgt. Den 7-jährigen Drillingen hat es „richtig gut gefallen“. Sie sind sich sicher: „Wir wollen das Buch gern weiterlesen.“ Zuhause werde ihnen vorgelesen, die Mädchen lesen aber einige Bücher auch schon allein. Und wenn mal kein Buch vorhanden ist, geht es auch anders: „Papa denkt sich die besten Geschichten aus.“