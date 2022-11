Im Grand Hotel in Heiligendamm hat die Meisterschaft um den besten Barkeeper Deutschlands begonnen. Acht Kandidaten präsentieren vor der Fachjury ihre selbst kreierten Drinks. Heute Abend steht der Gewinner fest. Jetzt im Livestream verfolgen

Heiligendamm. Am 21. und 22. November finden nach zwei Jahren Corona-Pause im Grand Hotel in Heiligendamm die 36. Deutschen Cocktailmeisterschaften statt. Die Deutsche Barkeeper Union hat aus 80 Bewerbern die acht besten Teilnehmer für das Finale der Deutschen Cocktailmeisterschaft ausgewählt. Heute Nachmittag präsentieren die Barprofis ihr Können vor fachkundiger Jury. Auch der Barmanager des Luxushotels, Thomas Altenberger (52), prüft die Drinks auf Aussehen, Geruch und Geschmack. Das Auftreten der Kandidaten geht ebenfalls in die Bewertung ein. Am Abend steht der Deutsche Meister fest.