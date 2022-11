Livestream zum Nachsehen: Wie wurde in Heiligendamm der Deutsche Cocktailmeister gekürt?

Im Grand Hotel in Heiligendamm fand am Montag und Dienstag die Meisterschaft um den besten Barkeeper Deutschlands statt. Acht Kandidaten präsentierten vor der Fachjury ihre selbst kreierten Drinks. Am Dienstagabend stand der Gewinner fest. Wir haben den Livestream zur Veranstaltung gezeigt.