﻿Logo der Rostock Seawolves aus Eis: Künstler schnitzen live in der Stadthalle

Beim Top-Spiel der Rostocker Seawolves gegen den FC Bayern München am Dienstagabend gab es noch eine weitere Attraktion: Zwei mongolische Eiskünstler schnitzten das Basketballer-Logo bei einer Live-Show ins Eis. Mit Video.

Südstadt. Neue Publikumsattraktion bei den Rostocker Seawolves: Zum ersten Mal zeigten Eiskünstler ihr Können in der Stadthalle und schnitzten live vor Publikum das Logo der Rostocker Basketballmannschaft in den Untergrund. Munkherdene Tsagaan und Enkhtaivan Uugantsetseg aus der Mongolei haben mit ihren Skulpturen aus Eis die Welt bereist. Die Preise, die sie dabei erhielten, haben sie aufgehört zu zählen. Am Dienstag reichte es für die Seawolves zwar nicht gegen den Deutschen Vizemeister FC Bayern München, das Publikum kam aber trotzdem auf seine Kosten.